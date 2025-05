Pro Palazzolo vince 2-0 contro Folgore Caratese e accede alla finale playoff

PALAZZOLO SULL’OGLIO (Brescia)Nella semifinale playoff del girone B tra Pro Palazzolo e Folgore Caratese sono i bresciani a prevalere tra le mura amiche e a guadagnarsi così la finale nel derby con il Desenzano. L’avvio dei padroni di casa mette il match in salita per i brianzoli. Al 6’ l’incornata di Paloschi su traversone dalla destra di Mattioli porta in vantaggio la formazione di Didu. La Folgore Caratese cerca di affidarsi all’estro di Ferrandino, che viene però sistematicamente raddoppiato dai difensori bresciani. Dalla parte opposta, infatti, la Pro Palazzolo è solida e capace poi di colpire al momento opportuno. I piani di rimonta per la squadra di Carobbio si complicano quando, al 18’ della seconda frazione, capitan Arpino è costretto al fallo da ultimo uomo ai danni di Spaviero, fermato al limite dell’area, con conseguente cartellino rosso sventolato dalla direttrice di gara Bianchi di Prato. La Pro Palazzolo, a questo punto, può sfruttare la superiorità numerica e il raddoppio arriva a 8’ dal termine: punizione dalla trequarti ancora di Mattioli e gran sinistro in controbalzo di Allievi che va ad insaccarsi all’incrocio dei pali opposto.PRO PALAZZOLO-FOLGORE CARATESE 2- 0 (1-0) Marcatori: 6’ pt Paloschi, 37’st Allievi.