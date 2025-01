Qui AlbinoLeffe. Arriva l’Arzignano. Lopez senza Fossati. Mustacchio rinnova

ZANICA (Bergamo)Riparte oggi il campionato, con la seconda di ritorno e con l’AlbinoLeffe che ha tutta l’intenzione di continuare la sua seria positiva: sei gare utili di fila e tre successi consecutivi, con la difesa che nelle ultime sei partite ha incassato solo una rete. Di contro sono arrivati nove gol. Dunque retroguardia quasi blindata e un attacco che comincia a girare pronti per la gara casalinga (ore 17.30) contro l’Arzignano Valchiampo, squadra che si è ripresa dopo un inizio traballante tanto è che ora a 25 punti in classifica ed è reduce dal sonante 3-0 alla Triestina, mentre i seriani sono settimi a quota 31. La Celeste, pur essendo in zona playoff, cerca ancora punti per la salvezza, e l’incontro di oggi rappresenta una sorta di sfida diretta. Il tecnico Lopez avrà cinque assenti, a cominciare dal regista Fossati (squalificato), a cui si aggiungono il difensore Potop, l’attaccante Longo e i giovani Vinzioli e Freri. Sul mercato, la società ha annunciato il rinnovo di Mustacchio (nella foto) fino a giugno 2026. Fin qui, per il classe 1989, quattro reti e due assist in venti presenze.

AlbinoLeffe (3-5-2): Marietta; Baroni, Borghini, Gusu; Munari, Astrologo, Agostinelli, Parlati, Zanini; Mustacchio, Zoma. All Lopez. Vasco Algisi