Qui Senigallia, calendario terribile per Antonioli: tifosi preoccupati. Vigor, la pazienza è finita. La squadra è allo sbando

Ai tifosi rossoblu è ufficialmente finita la pazienza. La sconfitta nel derby contro l’Ancona ha aperto il vaso di Pandora ed in un attimo tutte le delusioni accumulate nelle ultime settimane, i dispiaceri e le frustrazioni di una realtà da tempo preoccupata hanno preso il sopravvento.

Così tante critiche non erano mai piombate in capo alla Vigor negli ultimi 5 anni, ovvero da quando il popolo rossoblu è tornato a credere in un progetto, dopo decenni di purgatorio in categorie minori. Con l’idea in testa di tagliare nuovi traguardi nel segno della "senigalliesità" il pubblico è cresciuto ed ha sognato.

Oggi però qualcosa si è rotto, ansie e paure tormentano sia la squadra sia il pubblico che aveva iniziato la stagione con ben altre aspettative.

Mister Mauro Antonioli ci mette la faccia e prova a raccogliere i cocci, ma il duro lavoro svolto in settimana si sgretola puntualmente la domenica pomeriggio.

È stato così anche al "Del Conero": l’ Ancona, ordinata e cinica, ha disputato una gara di sostanza, ha strameritato di vincere senza fare chissà quale sforzo. La squadra di Gadda ha avuto vita facile contro una Vigor che non ha quasi mai tirato in porta. I problemi sono sempre gli stessi: difesa sbadata, centrocampo evanescente ed un attacco poco incisivo seppur mal supportato dagli altri reparti.

Come se non bastasse, al termine di un derby assai deludente la squadra è uscita tra i fischi dei 400 tifosi senigalliesi accorsi nel capoluogo nella speranza di assistere alla gara della svolta.

Con un calendario molto difficile e nessun input dal mercato la situazione è oggettivamente pesante, allo stesso modo è preoccupante la classifica come riconosciuto dall’ incolpevole Mauro Antonioli. Vien da sè che a Senigallia è tempo di mettere da parte le rassicurazioni per lasciare spazio alle decisioni, quelle giuste, per il bene della Vigor.

Nicolò Scocchera