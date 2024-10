I numeri del settore femminile sorridono alla Reggiana. Cresce anche la sinergia con Unimore. "In 5 anni da 36 a 150 calciatrici»

È stato presentato nella mattinata di oggi, nella sede di Unimore, il settore femminile della Reggiana. Nella stagione in corso, oltre alla prima squadra in corsa nel campionato di Eccellenza (domenica ha pareggiato 0-0 cvol Piacenza) la società ha confermato l’impegno nel settore giovanile che oggi conta oltre 150 ragazze tra Juniores, Under 17, Under 15 e Under 12, che si allenano e giocano su diversi campi cittadini.

"La Reggiana cresce nel calcio femminile, dove cinque anni fa è partita con 36 ragazze e ora ne conta oltre 150 - ha dichiarato il vicepresidente Vittorio Cattani - Attorno alle squadre del femminile non si sviluppa solo un progetto sportivo, ma anche un percorso educativo e formativo volto alla loro crescita ed essere in Unimore a presentare la squadra femminile ne è il compimento". "Il nostro settore femminile è da considerarsi come un ariete, che ha il chiaro intento di sfondare quel muro di pregiudizi, convenzioni, ostacoli che da sempre impediscono al calcio di diventare uno sport diffuso anche nell’universo femminile", ha aggiunto Francesco Criscuolo, dirigente responsabile settore femminile della Reggiana. L’intervento del prorettore di Unimore, Giovanni Verzellesi: "Formazione universitaria e sport rappresentano davvero due potenti fattori di coesione sociale". Presenti Giovanni Ferrari (responsabile organizzativo della prima squadra), Andrea Bazzini (allenatore Eccellenza e responsabile tecnico del Settore Femminile) e le calciatrici Francesca Lenzini, Giorgia Casale e il capitano Marta Baccanti.