Report Fifa, i nostri club hanno investito tanto nel corso dell’ultima sessione: netta frenata per l’Arabia Saudita. Mercato, l’Italia finalmente rialza la testa. Spesi 750 milioni: ci batte solo la Premier

E’ stato un mercato italiano da record. E no, non si tratta del nuovo film di Sorrentino ma dei dati che emergono dal report della Fifa che analizza l’attività dei trasferimenti internazionali sulla finestra di mercato estivo appena conclusa (1 giugno-2 settembre).

L’Italia compie un passo in avanti rispetto agli scorsi anni posizionandosi al secondo posto, sotto agli inglesi. Il risultato raggiunto permette di stabilire un nuovo primato con 825 milioni di dollari - 747 milioni di euro - investiti per gli acquisti dei giocatori. Mai nella storia i club italiani avevano speso così tanto, per far capire lo spessore della cifra basta pensare che sono stati sborsati circa il doppio dei 425 milioni ricavati dalle cessioni. Finalmente lo possiamo dire: in Italia si spende di più, ma è anche vero che fuori dal nostro paese certe cose sembrano proprio non cambiare.

Il caso è quello dell’Inghilterra, nazione ancora da battere, che chiude la finestra stabilendo anch’essa un nuovo record in termini di soldi versati per il mercato (1,6 miliardi di dollari) e di trasferimenti effettuati (526 giocatori in arrivo). Tra le big spendaccione si confermano Chelsea e Manchester United, incredibile invece come club più piccoli come Bournemouth, Brighton e Ipswich Town, siano stati in grado di generare uscite superiori ai 100 milioni di dollari.

La vera sorpresa è rappresentata dall’Arabia Saudita. Solamente un anno fa la Saudi Pro League dominava il mercato arrivando a sborsare 875 milioni e offrendo contratti faraonici ma adesso la musica sembra cambiata. Nella classifica gli arabi si posizionano al sesto posto dietro a Inghilterra, Italia, Francia, Spagna e Germania con un totale di 431 milioni, praticamente la metà rispetto al 2023.

In generale, possiamo affermare che il calcio professionistico ha visto un aumento degli investimenti con un totale di 6,4 miliardi di dollari in trasferimenti e di più di 10.900 acquisti in internazionali. Da segnalare anche la grande crescita del calcio femminile, sono circa 7 i milioni di euro spesi in trasferimenti internazionali (più del doppio rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) e sono più di 1100 i trasferimenti in tutto il mondo. Il titolo di più grande trasferimento estivo se l’aggiudica l’Atletico Madrid con 83 milioni più bonus investiti per Julian Alvarez, in Italia invece vince la Juventus con 54 milioni per Teun Koopmeiners.

Nel gennaio 2025, la Fifa analizzerà dettagliatamente le caratteristiche dei trasferimenti che hanno avuto luogo nel 2024.