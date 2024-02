Il sorteggio mette di fronte Roma e Brighton. DDR, è subito duello con l’amico De Zerbi

Amici-nemici: i sorteggi di Europa League metteono l’uno davanti all’altro due vecchie conoscenze. Da una parte c’è Roberto De Zerbi, allenatore del Brighton, tra i tecnici in questo momento più in vista in Europa (e associato a un futuro nel Barça) e il mister della Roma, quel Daniele De Rossi che da quando si è seduto sulla panchina giallorossa ha sbagliato ben poco. Ultimo successo la gara di ritorno con il Feyenoord vinta ai rigori.

"Sicuramente sarà una sfida difficile – ha commentato l’allenatore del Brighton –. De Rossi ama il calcio come me, ha un cuore grande e tanta passione per questo sport. Daniele è un mio amico, anche le nostre figlie sono grandi amiche, ho grande rispetto per lui, ma spero di vincere io". L’andata è in calendario il 7 marzo all’Olimpico, il ritorno il 14 marzo in Inghilterra.

Quanto a De Rossi, ieri si è preso i complimenti anche del Pupone Francesco Totti, sentito da Sport Mediaset: "Penso che Daniele sia riuscito a sostituire al meglio Josè Mourinho. Roma è una piazza particolare, tuttavia credo che lui stia facendo molto bene, speriamo che possa continuare su questa strada. Il Brighton è un avversario ostico, con un grande allenatore italiano che conosce il nostro calcio e che in Inghilterra sta facendo bene".