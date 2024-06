Mercato Roma: Hummels si propone a zero e spinge Smalling in Arabia Saudita

Roma 17 giugno 2024 - Tra i tanti ruoli da rinforzare in casa giallorossa la difesa, in particolare nei suoi centrali, non sembra essere una priorità, ma questo non sembra fermare Ghisolfi e De Rossi da mettere le mani agli interpreti nel ruolo. Potendo contare sulle qualità di Evan N'Dicka e Gianluca Mancini, la linea titolare sembra essere già completa, ma sulle riserve non è ancora detto tutto. Dean Huijsen ha salutato la compagnia, tornando alla Juventus e al momento non sembra poterci essere margine per vestire di giallorosso in estate il difensore classe 2005. Al contrario è invece in corso la trattativa per la permanenza di Diego Llorente, difensore centrale per cui non è scattato l'obbligo di riscatto dal Leeds: la trattativa tra i due club è a buon punto e c'è la volontà da parte di tutte le parti in causa di raggiungere la fumata bianca per una cifra vicina ai 5 milioni di euro.

Allo spagnolo ancora legato al club capitolino c'è Chris Smalling, con un contratto che scadrà nel 2025, il cui futuro è però sempre più in dubbio. A Trigoria infatti sarebbe giunto l'interessamento da parte di Mats Hummels a vestire la maglia del club capitolino. Il giocatore è un classe 1988 reduce però da una stagione ancora di altissimo livello, essendo stato protagonista di un'edizione super di Champions League, raggiungendo la finale con il Borussia Dortmund. Il suo contratto però scadrà il prossimo 30 giugno e il difensore tedesco ha già comunicato di non voler rinnovare con i gialloneri. L'idea è quella di un ingaggio a parametro zero, su cui però peserò molto le pretese di ingaggio e commissioni per la buonuscita della trattativa.

Da parte di Ghisolfi c'è tutta la volontà di far firmare al giocatore anche un contratto biennale con opzione per il terzo, un modo anche per eventualmente spalmare l'ingaggio su più stagioni, cercando di tenere basso così il monte ingaggi. Già oggi le parti dovrebbero riprendere i colloqui per discutere di quanto margine c'è nella trattativa. In questa stagione Hummels ha vestito la casacca del Borussia Dortmund la bellezza di 40 volte, per un totale di 2931 minuti, dove ha messo a segno 4 gol e 1 assist.

E Smalling? Dovesse concretizzarsi la trattativa per vestire di giallorosso il Campione del Mondo 2014, ecco che sarebbe lui il sacrificato della retroguardia capitolina, direzione Arabia Saudita. L'agente del giocatore si sta già muovendo per trovare una sistemazione tra i club della Saudi Pro League, considerato come già la scorsa stagione avevano avvicinato il centrale britannico capitolino. L'unica altra pista possibile potrebbe essere un ritorno in Premier League, ma l'idea al momento non ha trovato particolari riscontri. Nelle prossime settimane, dovesse arrivare l'accelerata per l'ingaggio del centrale tedesco, ecco come Ghisolfi potrebbe dare una mano a cercare la sistemazione di Chris Smalling, reduce da una stagione complicata molto per problemi fisici consecutivi che ne hanno pregiudicato molto l'annata.