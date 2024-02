Dopo l’approdo in a. Il terzo subentrante. Iachini l’ultimo

SASSUOLO

È il terzo subentrante, Emiliano Bigica, nella giovane storia del Sassuolo in Serie A, il quarto se si considera ‘subentrante’ anche l’Eusebio Di Francesco che il Sassuolo richiamò dopo averlo sostituito – stagione 2013/14 – con Alberto Malesani. Dopo quell’avvicendamento, per trovarne un altro, in A, occorre andare al 2017/18, quando Giuseppe Iachini subentrò a Cristian Bucchi. E se la storia degli esoneri e dei subentri nell’era Mapei racconta, oltre ai quattro capitoli in Serie A, un doppio avvicendamento nel 2010/11 in B, risale proprio ad allora l’unico precedente che vide il Sassuolo scegliere la ‘soluzione interna’. Mandelli, che allenava la Primavera, per cercare una salvezza ancora in forse. E la centrò con 6 punti in tre gare...

s.f.