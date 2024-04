LE POLEMICHE. Episodi arbitrali, ecco la saga degli errori

La pentola bolliva da un po’, e il coperchio è saltato. Tardi, forse, ma meglio che mai, e chissà che il Giovanni Carnevali che recrimina sui torti subiti dal Sassuolo all’Arechi non eviti altre sviste. Mica le prime, quelle di Salerno: che tra i cosiddetti ‘episodi arbitrali’ e il Sassuolo non ci sia feeling da un po’ è di tutta evidenza, già da Pasquetta, con Fabbri che sorvola sul secondo ‘giallo’ a Bijol dell’Udinese. L’idea che fare i signori, quelli che ‘sbagliano gli arbitri come i giocatori’, non paghi si fa strada a larghe falcate in casa neroverde, dove il mantra è sempre stato quello di glissare. Ma il troppo stroppia e, se nessuno vuole la ‘favola’ Sassuolo, fatta (anche) di uno ‘stile’ che suggerisce che vuole che a lamentarsi siano i piagnoni, prenda altre traiettorie, per una volta lamentarsi, ammettiamolo, ci sta. Salerno ha colmato la misura, e l’idea è che il Sassuolo, già penalizzato dall’allestimento di una rosa non all’altezza e da una stagione da legge di Murpy (‘Se qualcosa può andare storto, ci va’), sia danneggiato anche dagli ‘episodi’ c’è. Salernitana e Udinese ok, ma c’è altro: niente seconda ammonizione a Lovato al minuto 75 di Sassuolo-Torino (finirà 1-1), espulsione di Provedel ‘sanata’ dal var al 60’ di Sassuolo-Lazio (si era già sul 2-0 la Lazio, e così finirà il match), gli psicodrammi (passati in cavalleria: il Sassuolo vinse comunque) di Sassuolo-Fiorentina, lo scorso 6 gennaio. Una galleria di errori (orrori) integrata da altre direzioni ‘chirurgiche’. Già contro Roma (il Sassuolo paga un’espulsione e un rigore), Cagliari (espulsione di Tressoldi, recupero ‘allungato’ fino al gol dell’ex Pavoletti al 99’) e Genoa (rigore ai rossoblù dal Var 2’ dopo un ‘mani’ sfuggito a tutti) si intuiva, ed era dicembre, che se al Sassuolo fossero serviti ‘episodi’, gli stessi gli avrebbero girato le spalle.

