Per il 75esimo compleanno di Rossi arriva il ’regalo’ di Pittarello

Il galateo vieta, tassativamente, di farli in anticipo, gli auguri di compleanno, ma siccome tollera chi li fa in riardi ci accodiamo volentieri al sito ufficiale del Sassuolo, che ieri ha dato notizia del 75mo compleanno di Carlo Rossi, ormai da più di vent’anni presidente del Sassuolo. Nato a Modena nel 1950, Rossi è ormai sassolese di adozione: da sempre è l’uomo della Mapei nel distretto ceramico – suo suocero fu uno dei primi agenti della multinazionale milanese in Italia – e da vent’anni è il volto, signorile e rassicurante, della società neroverde, accompagnata dalla C2 del 2004 all’Europa League e alla serie A attraverso un cammino che Rossi ha sempre accompagnato con una signorilità e un aplomb riconosciutegli da tutti. La famiglia neroverde, complice il post apparso in mattinata, sui social del Sassuolo, gli si è stretta attorno e va bene, ma un regalo ragionevolmente gradito al presidente piace pensare glielo abbia fatto soprattutto Filippo Pittarello, centrocampista classe 1996 del Catanzaro il cui gol, ieri, ha permesso ai calabresi di espugnare il Picco facendo scivolare lo Spezia a -12 rispetto alla capolista guidata da Grosso. A 11 giornate dalla fine, quelle dodici lunghezze sono il massimo vantaggio che il Sassuolo abbia avuto, da quando è in testa – era fine novembre, 14ma giornata, il vantaggio del Sassuolo neocapolista sulla terza era di una lunghezze – e un’ipoteca ragionevolmente solida rispetto a quanto verrà. E rappresenta, in attesa del big match che sabato oppone il Sassuolo al Pisa, un viatico forse inatteso – lo Spezia in casa non aveva mai perso – ma di sicuro gradito. Al neo75enne Rossi e, citiamo, a tutta ‘la famiglia neroverde’.

