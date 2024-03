Qui Udine. L’allenatore Cioffi prepara la gara: "Sarà uno spareggio salvezza»

"È uno spareggio salvezza". Non usa perifrasi il tecnico dell’Udinese Gabriele Cioffi per inquadrare la gara di domani, nei confronti della quale, dice "vogliamo farci trovare pronti". Recupera al 99% quel Lucca che sembrava la nazionale gli avesse tolto ("mi confronterò con lui per decidere") e ritrova anche nazionali come Perez e Zemura che, dice "potranno darci una mano". Quello di Reggio, a suo avviso, è solo un altro passo di un percorso più ampio dentro il quale i friulani si stanno ritrovando, e pazienza se, nel loro caso come in quello del Sassuolo, altre erano le aspettative estive. "Il DNA di una squadra è difficile da cambiare, ma si può lavorare sui limiti e credo che l’Udinese stia già lavorando in questo senso, e lo abbia dimostrato con gli ultimi risultati cui vogliamo dare seguito al Mapei Stadium", dice ancora l’allenatore dell’Udinese, che mette nel mirino il Sassuolo di Ballardini. "Da fuori – aggiunge – ho percepito una squadra che con Ballardini isola di più il gioco, si riorganizza più velocemente. Dovremo essere attenti a fare il nostro calcio sapendo che cercheranno una nostra disattenzione".

s.f.