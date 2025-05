Sampdoria batte Sassuolo 2-1: Murati decide nel recupero

sampdoria

SAMPDORIA: Krastev; Papasergio, Malanca, Paganotti (30’ s.t. Murati); Ovalle Santos (43’ s.t. Balde), Ivkovic (37’ s.t. Pistone), Patrignani, Nhaga; Giolfo (43’ s.t. Valanza); Paratici (30’ s.t. Diop), Forte. All. Lupi (Ceppi, D’Amore, Cavallaro, Rossello, Fisher, Dimitrov)

SASSUOLO: Scacchetti; Parlato, Benvenuti G, Vezzosi (16’ s.t. T. Benvenuti), Barani; Seminari (33’ s.t. Leone), Lopes (33’ s.t. Weiss), Frangella (25’ s.t. Bruno); Knezovic; Vedovati, Moriano (16’ s.t. Chiricallo). All. Bigica (Viganò, Mazzetti, Sandro, Daldum, Negri, Mussini)

Arbitro: Picardi di Viareggio (Mezzalira, Mino)

Reti: 20’ p.t. Paratici, 13’ s.t. Parlato, 49’ s.t. Murati

Si chiude con una sconfitta la regoular season della Primavera neroverde, che si affaccia ai playoff scudetto da terzo in classifica. Appuntamento, adesso, per il turno preliminare della poule scudetto – l’avversario sarà una tra Juventus e Verona, oggi il verdetto – per i ragazzi di Bigica (foto), che ieri sono caduti nel recupero sul campo di una Sampdoria già retrocessa, ma decisa a farsi comunque valere. Tanto da andare in vantaggio per prima: non efficacissimi nell’imporre il proprio gioco, i neroverdi lasciano infatti qualche spazio di troppo ai blucerchiati, che ne approfittano già al 19’ prendendosi il vantaggio con Paratici. E legittimandolo: già al 13’il portiere neroverde Scacchetti aveva salvato su Nhaga suggerendo un Sassuolo non particolarmente efficace, che tuttavia dalla mezz’ora del primo tempo si scuote e reagisce. Ci prova con Vedovati e Frangella, la formazione ospite, e prende quota: all’ora di gioco Parlato ricuce lo svantaggio cambiando il match, che da lì in poi sembra parlare soprattutto neroverde. Sembra, appunto: Bruno, al rientro, centra la traversa, Krastev salva i suoi su una conclusione velenosa di Leone ma al minuto 94 Murati, lasciato colpevolmente solo sul secondo palo, confeziona la beffa. Da archiviare subito. "È stata una partita utile a dare minuti e continuità ai ragazzi che ci saranno utili settimana prossima nelle final six", ha detto l’allenatore neroverde Emiliano Bigica al termine della sfida, rivendicando il tanto fatto dai suoi in stagione. "Abbiamo raggiunto un traguardo fantastico per il terzo anno di fila, migliorando il posizionamento in classifica: vogliamo tenerci lo scudetto cucito sul petto". Avranno modo di difenderlo, il tricolore, i neroverdi.