Sassuolo conferma Grosso e Carnevali per la prossima stagione in Serie A

di Stefano FoglianiSASSUOLOSe le parole del giorno dopo hanno un peso, il Sassuolo ha già scelto da dove ricominciare. E alla prima certezza, ovvero che il campionato che la squadra affronta la prossima stagione sarà quello di serie A, il giorno dopo la festa ne aggiunge un altro paio. La prima è la presenza di Fabio Grosso sulla panchina, la seconda quella di Giovanni Carnevali sulla plancia di comando. Vanno, almeno, in questa direzione le dichiarazioni di entrambi e non c’è motivo di dubitare, anche se l’estate è lunga, ed entrambi hanno lavorato tanto bene da meritare attenzioni che valicano, inevitabilmente, i confini della Sassuolo neroverde, che si possa davvero ripartire da loro due, oltre che da quel Francesco Palmieri che, dopo nove anni di settore giovanile, ha fatto centro al primo colpo.

Ma torniamo a Fabio Grosso: "Il contratto c’è, la volontà pure, se la società è d’accordo andiamo avanti. L’importante è avere le idee chiare sin dall’inizio, come successo quest’anno", ha detto il tecnico neroverde alla ‘Gazzetta dello Sport’ e a stretto giro è arrivata l’apertura di Giovanni Carnevali. Il plenipotenziario del Sassuolo, nel raccontare le proprie emozioni ("il primo pensiero è andato al patron Giorgio Squinzi e sua moglie Adriana, un atto di riconoscenza che abbiamo nei loro confronti") ha confermato in pectore tanto il tecnico quanto Palmieri. "La promozione è partita proprio da mister Grosso. La scelta è stata fatta subito dopo la retrocessione, è stata une pedina fondamentale, come fondamentale è stato Palmieri", la sintesi di Carnevali, che aggiunge come si riparte da loro, "preparandoci ad affrontare le difficoltà che incontreremo la stagione prossima" e su di lui ribadisce quanto ha sempre detto. Ovvero che, al netto di ovvie ambizioni, "il mio primo pensiero è al Sassuolo. Nel momento in cui dovesse arrivare qualche richiesta ci faremo qualche pensiero, ma oggi essere in questa società è una cosa importante e straordinaria, c’è la voglia di ripartire".

Con la benedizione della proprietà, che con Veronica Squinzi, ad di Mapei e vicepresidente neroverde parla di "una grande soddisfazione, di un risultato importante e fortemente voluto che premia un lavoro di squadra serio e intenso, portato avanti da tutti con impegno e determinazione. Ringraziamo – aggiunge la vicepresidente del Sassuolo – tutta la famiglia Sassuolo, dalla presidenza alla dirigenza, dallo staff tecnico ai calciatori e tutti i collaboratori, per averci riportato nella massima serie dove siamo pronti ad affrontare nuove sfide sportive insieme alla nostra squadra e a tutti quelli che la supportano".