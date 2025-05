Sassuolo di Fabio Grosso: promozione in Serie A e record di gol in Serie B

di Stefano FoglianiSASSUOLODue vittorie di fila, due clean sheet consecutivi. Poi uno dei record di sempre della B, quello dei gol fatti, eguagliato dopo oltre 40 anni, con la possibilità di battere quello e altri e di blindare il primo posto matematico con un solo punto da fare da qui ai prossimi 270’. Mica era scontato, dice sempre l’allenatore del Sassuolo Fabio Grosso, che i neroverdi centrassero la promozione in A, e con tanto anticipo. Molto meno scontato, aggiungiamo noi, che il Sassuolo con la A già in tasca andasse in campo con lo stesso piglio con il quale ha ammazzato il campionato, e invece… Invece nonostante la A già acquisita, nonostante qualche ovvio festeggiamento e pose con le maglie celebrative (‘Avevate dubbi?’, c’è scritto in verde su fondo nero, in foto) i cannibali di Grosso hanno ancora fame. Lo hanno detto sbancando Cesena con un 2-0, lo hanno confermato regolando la Carrarese. Identico lo score, identica la successione, un gol per tempo, diversi gli interpreti a dire come il Sassuolo che si è preso la A con un mese di anticipo adesso sembra in uno stato di forma tale da prendersi quel che vuole. Le ultime due gare ne sono paradigma: miracolato in Romagna dalla doppietta di Laurientè,il Sassuolo anti-Carrarese ha rinunciato, nell’undici iniziale, a lui e a Berardi, ha surrogato Ghion, Romagna, Moro per dare spazio a Lipani, Lovato e Mulattiieri e alzi la mano chi se ne è accorto: è arrivato anche l’ennesimo gol da un subentrante (Boloca) a portare a 22 il numero di reti arrivate dalla panchina e ad eguagliare il record di sempre nella B a 20 squadre (lo detiene il Milan del 1982/83, cadrà) e a mettere il Sassuolo ad una sola vittoria dal record delle gare vinte (26, il Benevento del 2019/20) a suggerire che i cannibali, di fame, ne hanno ancora. "Vogliamo il primo posto e chiudere al meglio possibile", ha detto Grosso nel dopo-Carrarese: Cremonese, Catanzaro e Frosinone sono avvertite.