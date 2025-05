Sassuolo Femminile trionfa 4-2 contro Sampdoria, Clelland decisiva

sassuolo

4

sampdoria

2

SASSUOLO: Di Nallo; Brustia, Caiazzo (26’ s.t. Hagemann), Pleidrup, Fusini (1’ s.t. De Rita); Dhont Doms, Perselli (38’ s.t. Brignoli); Monterubbiano (16’ s.t. Fisher); Sabatino (26’ s.t. Girotto), Clelland. All. Rossi (Lonni, Durand, Orsi, Chmielinski)

SAMPDORIA: Tampieri; Pittaccio (20’ s.t. Bertucci), Pisani, Re, Heroum; Fallico (41’ s.t. Burbassi), Barbieri, Colombo (41’ s.t. Rossi); Pellegrino (32’ s.t. Bercelli), Arcangeli (20’ s.t. Baldi), Llopis. All. Casazza (Larsen, Nespolo, Nano, Zilli)

Arbitro: Toro di Catania (Lo Calio, Fenzi, q.u Puntel)

Reti: 6’ p.t. Pellegrino, 34’ p.t. Monterubbiano; 21’ s.t. Baldi, 34’ s.t. Girotto, 43’ e 48’ s.t. Clelland. Note: espulsa (21’ p.t.) Barbieri per gioco scorretto, ammonite Brustia, Tampieri, Bertucci, Rossi, Baldi.

Chiude, come si dice, in bellezza, il Sassuolo Femminile, e si congeda da una stagione che le aveva già garantito la salvezza battendo 4-2 la Sampdoria al Ricci. Sugli scudi Girotto e soprattutto Clelland, che ribaltano le blucerchiate, in vantaggio fino alla mezz’ora della ripresa. "La gara – le parole di Rossi a fine gara – è stata una montagna russa, specchio della nostra stagione, ma volevamo chiudere bene". Missione compiuta.