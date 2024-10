Serie D, il momento d’oro dei metaurensi secondi in classifica dopo l’impresa di Civitanova. Fossombrone splendente, Fucili "spara» acqua sul fuoco: "Non abbiamo fatto niente»

E’ un Fossombrone "Splendido splendente" come il ritornello del brano della Rettore alla fine degli anni 70: 12 punti in 6 partite, l’attacco migliore 11 reti (assieme alla Samb) e la miglior difesa 4 gol subiti (come altre 3 compagini), mai una sconfitta (come la Samb) e seconda in classifica generale (a meno 1 dal Chieti). Meglio dei numeri nessuna considerazione può decantare le virtù di una compagine. Costruita in maniera ‘operaia’ da un presidente (Marcello Nardini) che di conduzione d’impresa è maestro, plasmata da un direttore generale (Marco Meschini) attento e propositivo, revisionata da un direttore sportivo esperto (Pietro D’Anzi) scrupoloso e professionale, la squadra rispecchia le doti del suo allenatore (Michele Fucili): umiltà, determinazione, competenza e voglia di arrivare. E la musica è rock, proprio come quella della Rettore. Domenica nei commenti pre-partita prima della trasferta di Civitanova c’era un po’ di preoccupazione: gli avversari venivano da una vittoria esterna importante. Una volta però scesi in campo ogni timore è svanito, la squadra ha dominato in largo e in lungo subendo solo un tiro su calcio piazzato su cui ha riposto molto bene dal portiere Bianchini.

Il giorno dopo dello 0-3 mister Michele Fucili dice: "È stata per noi una ottima gara, abbiamo avuto dall’inizio l’approccio giusto, siamo stati bravi ad essere andati in vantaggio, l’unico rammarico è che nel primo tempo potevamo concretizzare meglio le occasioni avute. Poi nella ripresa la Civitanovese si è un po’ scoperta per riagguantare il risultato e siamo riusciti a raddoppiare e chiudere la gara. Nel complesso sono molto contento della prestazione perché tutti hanno dato l’anima, anche dal punto di vista del gioco è stata per noi una prova di carattere, di personalità, andare a vincere a Civitanova è sicuramente motivo di grande orgoglio. Detto questo non ci cambia assolutamente niente, sono tre punti che ci servivano per respirare e soprattutto per meglio lavorare in settimana. Come ho detto ai ragazzi questo deve essere il nostro spirito, quello di ripartire dal martedì più forti di come e abbiamo finito la domenica e di lottare tutti per guadagnarsi il posto per cercare di cavalcare questo entusiasmo. Dobbiamo essere bravi a mantenere sempre con grande umiltà e a testa bassa. I nostri obiettivi non cambiamo assolutamente, era una vittoria che ci voleva, un bravo a tutti i ragazzi e ora al lavoro più concentrati che mai".

"Grande vittoria, grande prestazione – osserva il dg Marco Meschini – contro un’ottima squadra che veniva da due buone gare. Siamo stati molto bravi a non farli mai entrare in partita, gestendo ogni momento della gara e a chiudendola nel finale. Ci godiamo il lunedì di riposo, da oggi testa all’Atletico Ascoli". Infine un altro dato: in cima alla classifica dei bomber, con 5 reti c’è Francesco Casolla, guarda caso attaccante del Fossombrone.

Amedeo Pisciolini