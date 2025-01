Serie B, ventiduesima giornata: il Sassuolo vince e scappa. Pisa fermato dal Catanzaro

Bologna, 19 gennaio 2025 – Il Sassuolo sorride due volte. Nella gara del Mapei Stadium, i neroverdi superano il Sudtirol con un pirotecnico 5-3 nel segno di Berardi, Doig, Boloca, Laurienté e Volpato e si staccano dal Pisa, che al Ceravolo contro il Catanzaro non va oltre lo 0-0. Ora i punti che separano le due compagini sono cinque, gli stessi che distanziano gli uomini di Inzaghi dallo Spezia, che nella giornata di oggi ha ritrovato la vittoria. Dopo un trittico terribile con appena due punti in tre partite, i bianconeri di mister D'Angelo ritrovano la vittoria contro la Carrarese, trascinati da un Pio Esposito autore di una doppietta. Ottima vittoria anche del Palermo, che supera di misura la Juve Stabia nello scontro playoff del Barbera e raggiunge proprio i gialloblù in quinta posizione, con il mirino puntato sulla Cremonese, quarta con sei lunghezze di vantaggio.

Il Sassuolo scappa

Otto reti nella sfida tra il Sassuolo di Grosso e il Sudtirol di Castori, con i primi undici minuti che si aprono con ben tre gol. Il primo lo segnano gli ospiti con Odogwu, che col sinistro batte Moldovan e porta i suoi in vantaggio, ma sei minuti dopo Berardi pareggia i conti. All'11' segnano nuovamente gli ospiti con Pyyhtia, con la rete che viene esaminata per qualche minuto per una possibile posizione irregolare di Odogwu, autore dell'assist. Nei minuti successivi, l'impeto della partita si placa, con il quarto gol del match (il 2-2 del Sassuolo), che arriva al 55' e porta la firma di Doig, che con una botta di sinistro da 25 metri fulmina Poluzzi. Tre minuti dopo sono i neroverdi a portarsi in vantaggio grazie al secondo gol stagionale di Boloca, ma al 64' Pietrangeli riporta nuovamente il match in equilibrio. Passano cinque minuti e Laurienté regala un nuovo vantaggio al Sassuolo, poi suggellato da Volpato, autore del gol del 5-3 al 92'. Con questo risultato, i neroverdi salgono a quota 52 punti in campionato, a +5 sul Pisa e sempre più lanciati verso la promozione diretta, mentre il Sudtirol resta al penultimo posto con 19 lunghezze.

Zero gol tra Catanzaro e Pisa

Al Ceravolo non prevale nessuna tra Catanzaro e Pisa, con i padroni di casa che si aggrappano allo 0-0 che gli permette di restare in zona playoff. La partita non presenta grandi emozioni, con gli squilli più importanti che si verificano nella prima frazione di gioco e sono ad opera del Catanzaro, che non sfrutta al meglio le palle gol che crea. Nella ripresa il copione non cambia: né i giallorossi e nemmeno i nerazzurri trovano la via del gol e si dividono la posta in palio. Questo risultato complica decisamente i piani del Pisa in vista della lotta al titolo, dato che il Sassuolo ora scappa a +5.

Al Palermo lo scontro diretto contro la Juve Stabia

Se lo scorso 22 dicembre la Juve Stabia è riuscita a portare a casa tre punti pesantissimi per la corsa playoff nella gara interna contro il Cesena, non si può dire lo stesso della sfida del Barbera. Nel capoluogo siciliano, sono i rosanero ad esultare. Il primo tempo scivola via senza particolari occasioni, con la Juve Stabia che prova a farsi vedere dalle parti di Sirigu ma non crea nulla di pericoloso. Nella ripresa i rosanero alzano il pressing, mettendo la Juve Stabia in difficoltà, e al 67' arriva l'unica rete del match, che poi risulterà decisiva: sulla conclusione di Segre, Thiam ci mette una pezza, ma non può nulla sulla respinta di Le Duaron, che insacca e regala ai suoi la vittoria. Con questo successo, i rosanero raggiungono in classifica proprio i campani, al quinto posto a quota 30.

Lo Spezia ritrova la vittoria

Dopo un periodo horror, nel quale sono arrivati due pareggi e una sconfitta, lo Spezia di D'Angelo ritrova il successo contro la Carrarese, e lo fa nel modo migliore. Allo Stadio Dei Marmi, stappa la partita Pio Esposito, che segna il primo gol della partita al 20' con un colpo di testa. Sul finire della prima frazione di gioco, il numero 9 dei bianconeri trova il secondo gol della giornata, permettendo ai suoi di tornare negli spogliatoi con due reti di vantaggio. Nel secondo tempo la Carrarese prova a riaprire la partita, ma al 50' arriva il 3-0 della squadra di D'Angelo con Kouda, che in contropiede batte Bleve e mette una seria ipoteca sulla partita. La mazzata finale per i padroni di casa arriva otto minuti dopo, quando Elia di testa segna la rete del definitivo 4-0. I liguri accorciano sul Pisa, che ora si trova a +5, mentre la Carrarese resta al decimo posto a pari punti col Mantova.