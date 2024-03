Giovanili biancazzurre. Per gli under 17 sfida contro l’Albinoleffe

Turno di stop per il campionato Primavera 2, in concomitanza degli impegni delle rappresentative nazionali. La squadra di mister Grieco quindi tornerà in campo sabato prossimo in casa contro il Vicenza. È invece determinata a rialzarsi la Spal Under 17 di mister Pedriali (foto) dopo lo stop sul campo del Mantova. L’avversario di giornata è l’Albinoleffe che come di consueto affronterà anche la Spal Under 15 con entrambe le sfide che si giocheranno domani al centro sportivo Fabbri. Test amichevole per la selezione Under 16 di mister Buriani che ospiterà il Mantova sul terreno di via Copparo, mentre la Spal Under 14 Pro è attesa dal derby contro il Bologna. Ecco il programma: Spal-Albinoleffe (Under 17, domani alle 14), Spal-Mantova (Under 16 amichevole, oggi alle 16), Spal-Albinoleffe (Under 15, domani alle 12), Bologna-Spal (Under 14 Pro, domani alle 10).

Nel frattempo, in campo femminile dopo le numerose convocazioni negli stage Elisa Dal Brun è stata confermata tra le atlete che giocheranno il prossimo Torneo delle Regioni con la maglia della Rappresentativa Regionale Emilia Romagna. Il tecnico Maurizio Gieri ha infatti selezionato la calciatrice spallina per il raduno organizzato in vista del torneo organizzato dalla Lega nazionale dilettanti, in programma dal 22 al 29 marzo in Liguria. Un riconoscimento importante per l’Accademia Spal Femminile, che si sta preparando per il ritorno in campo, in occasione del match casalingo contro il Trento in programma domenica 7 aprile.