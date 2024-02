I precedenti dicono invece che l’ultimo match a Lucca, datato 2015, terminò 1-1 con rete spallina di Finotto. Una vittoria che manca dal ’73, segnò Mongardi

Quella tra Lucchese e Spal è una sfida tra le più classiche del calcio di casa nostra. Sono ben 45 i precedenti tra le due squadre, che nel corso degli anni si sono affrontate praticamente in tutte le categorie e competizioni, dalla serie A alla D passando per cadetteria, Lega Pro e Coppa serie C. Il bilancio è favorevole ai biancazzurri, ma in maniera molto meno netta di quello che si potrebbe pensare.

Su 45 incontri infatti la Spal ha avuto la meglio 17 volte contro le 15 dei rossoneri, mentre in 13 occasioni l’incontro si è concluso in parità.

Nella storia recente, dopo essersi incrociate nella stagione 2012-13 negli inferi dei dilettanti, Spal e Lucchese si sono sfidate nell’ottobre 2014 in Lega Pro, quando la squadra in quel momento guidata da Brevi superò i rossoneri per 2-0. La Lucchese però si prese la rivincita nel girone di ritorno, mettendo ko la squadra passata nelle mani di mister Semplici con lo stesso punteggio.

L’ultima vittoria della Spal contro la Lucchese invece risale a settembre 2015, prima giornata del campionato che riportò i biancazzurri in serie B. Quella sera al Mazza finì 3-0, con tripletta di Cellini. L’ultimo match al Porta Elisa invece terminò 1-1, proprio nel girone di ritorno di quella stagione con rete di Finotto (nella foto) e pareggio dei padroni di casa nel finale.

Il destino poi per qualche anno ha separato Spal e Lucchese, che sono tornate ad affrontarsi quest’anno. Prima in campionato, col rocambolesco 2-2 maturato nel corso di una partita spezzata in due da un nubifragio abbattutosi sul Mazza, dove un mese dopo i rossoneri si sono imposti (0-2 dopo i tempi supplementari) in Coppa serie C.

L’ultimo successo della Spal al Porta Elisa invece risale ad oltre 50 anni fa: aprile 1973, 0-1 con gol di Mongardi su rigore. Sarà la volta buona per aggiornare gli almanacchi?

s.m.