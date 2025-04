Il regolamento non prevede supplementari e nemmeno rigori. Oggi la prospettiva è quella di incrociare il Milan Futuro. Sabato 10 e 17 maggio le date dei playout. In caso di parità, si salva la meglio piazzata

A quattro giornate dalla fine della regular season, la Spal si ritrova in quartultima posizione con un’altissima probabilità di doversi giocare la salvezza ai playout. A questo proposito, ieri la Lega Pro ha comunicato le date della doppia sfida: sabato 10 maggio l’andata e sabato 17 maggio il ritorno. Gli orari sono ancora in via definizione: la scorsa stagione le gare vennero disputate alle 18. Il regolamento è abbastanza semplice: i playout coinvolgono quattro squadre per ciascun girone, quelle classificate dal quintultimo al penultimo posto.

La sedicesima della classe incrocia la diciannovesima, mentre la diciassettesima affronta la diciottesima in gare di andata e ritorno, con la seconda partita sul campo della squadra meglio classificata. Chi perde retrocede nei dilettanti, chi vince resta in serie C.

In caso di parità dopo i 180 minuti, si salva la formazione meglio piazzata nella graduatoria al termine della regular season. Non sono previsti tempi supplementari, né calci di rigore. È evidente quindi quanto sia importante quantomeno conservare il diciassettesimo posto, che consentirebbe ad Antenucci e compagni di disputare il match di ritorno allo stadio Mazza ma soprattutto di potersi salvare anche attraverso due pareggi. Anche se la prospettiva di incrociare una mina vagante come Milan Futuro è abbastanza preoccupante.

Come è noto, i playout in linea teorica potrebbero anche non disputarsi.

Se la quintultima in classifica staccasse di almeno nove punti la penultima quest’ultima retrocederebbe direttamente in serie D, così come la terzultima se fosse preceduta dalla quartultima di oltre otto punti. Era quello a cui puntava la squadra di Baldini prima dello scontro diretto col Legnago Salus.

Il pareggio maturato contro l’ultima della classe ha ridotto ai minimi termini questa speranza, anzi la Spal deve fare grande attenzione a non farsi risucchiare perché l’ultimo posto è distante appena quattro lunghezze. Infine, è importante sottolineare che a differenza di quanto avviene nel corso del campionato, nei playout – e naturalmente pure nei playoff – verrà utilizzato il Var.

