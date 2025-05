Vittorio Parigini determinato a guidare la Spal verso la salvezza contro il Milan Futuro

Subito dopo il suo arrivo a Ferrara – avvenuto nelle ultime ore del mercato di riparazione – Vittorio Parigini ha affermato di aver toccato il punto più basso della propria carriera. Dopo un periodo estremamente negativo, l’ex punta esterna della Nazionale italiana Under 21 cercava il riscatto con la maglia della Spal. Il suo percorso è stato positivo, ma non è bastato per ottenere la salvezza diretta. L’attaccante cresciuto nel Torino però non è a Ferrara di passaggio, quindi è determinato a centrare la salvezza nella doppia sfida col Milan Futuro e poi mettere radici in biancazzurro. "Ho pronunciato quelle parole perché venivo da un’esperienza deludente a Cerignola, dove non ero nemmeno considerato – spiega Parigini –. Arrivare a Ferrara è stato un onore: siamo finiti ai playout, ma tanti giocatori vorrebbero indossare questa maglia. Sono contento del mio percorso: rifarei questa scelta, anzi sarei dovuto venire molto prima. Se a livello personale sono soddisfatto, lo sono molto meno per i risultati, ma farò di tutto per ottenere la salvezza".

Come arriva la Spal alla doppia sfida col Milan Futuro? "Sono stati mesi pesanti, trascorsi a rincorrere una salvezza diretta che non siamo riusciti a raggiungere. Ma adesso siamo carichi, consapevoli di aver sfoderato prestazioni positive e superato in extremis il Milan Futuro. E quindi avere a disposizione due risultati su tre per salvarci". Questa situazione di vantaggio non rischia di trasformarsi in un’arma a doppio taglio? "Lo escludo, chi pensa una cosa del genere non ha capito nulla. Per me si deve ragionare come se fossero due partite secche: prima si va a Solbiate Arno per vincere e poi si gioca a Ferrara per fare altrettanto, senza pensare al fatto che potrebbero bastare due pareggi. Per me e i miei compagni esiste solo la vittoria".

Mister Baldini è arrivato a Ferrara insieme a lei, e ha sempre puntato su di lei. "Vero, abbiamo firmato lo stesso giorno. Non ci conoscevamo, però mi ha sempre dato fiducia a prescindere dal modulo. I risultati non arrivavano, quindi è normale provare a cambiare assetto. Nelle ultime giornate finalmente abbiamo trovato la quadratura con questo 3-4-3: penso che non siano gli schemi a fare la differenza, ma l’atteggiamento e l’interpretazione, però adesso è giusto che si vada avanti così".

Come si trova sul lato sinistro del tridente con Molina e Spini? "Bene, anche perché stanno arrivando i risultati, che poi sono la cosa più importante. Va detto però che anche tutti gli altri stanno fornendo un contributo significativo. Quando sono arrivato, ero convinto che la Spal meritasse molto di più, e non ho cambiato idea. Piazza, società e organico sono da primi posti, credetemi. Giocatori come Mignanelli, Radrezza e Zammarini ce li hanno in pochi, e Antenucci è un top player, però certe stagioni vanno così e siamo costretti a giocarci la salvezza ai playout".

Il Milan Futuro è il peggior avversario che potesse capitarvi? "Posso sembrare presuntuoso, non avrei paura nemmeno della Virtus Entella: dobbiamo raggiungere la salvezza a prescindere dall’avversario. Vogliamo prendercela a tutti i costi, ce la meritiamo per quello che abbiamo fatto tra mille difficoltà".

La prossima stagione dove giocherà? "Da Ferrara non mi muovo: se qualcuno vuole mandarmi via me lo venga a dire. Voglio disputare una stagione ad alti livelli nella Spal e giocarmi qualcosa di importante con questa maglia, però adesso sono concentrato solo sulla salvezza".

Stefano Manfredini