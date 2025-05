Spareggio decisivo tra Foligno Calcio e San Venanzo per la promozione in Eccellenza

Ultimo atto per il Foligno Calcio e il San Venanzo. Appaiate al vertice della classifica dopo la penalizzazione di un punto al Foligno oggi, in 90 minuti nello spareggio sul campo neutro del Bastia si giocano la promozione per salire in Eccellenza, palcoscenico di lusso del panorama calcistico regionale. Campionato che per i falchetti dopo, un paio di stagioni di inferno vissute nel campionato di promozione, sarebbe un gradito ritorno mentre per gli uomini di Andrea Montecucco sarebbe la prima volta.

Spareggio tra il Foligno e il San Venanzo la cui graduatoria di privilegio è certificata anche dai grandi numeri. Con il San Venanzo che vanta la miglior difesa e sull’altro fronte quello del Foligno vanta il migliore attacco. "Numeri da non ignorare – ha spiegato alla vigilia Michele Proietti, tecnico dei falchetti – in considerazione del fatto che sono due reparti destinati a tenere alta l’attenzione. Sono consapevole che oggi affrontiamo un avversario il cui potenziale tecnico – aggiunge il tecnico dei falchetti – è di grosso livello con alcune individualità capaci di complicarci la vita. Motivo per cui il Foligno sarà obbligato a mantenere grande attenzione per l’intero arco della sfida. Sfida, che a mio avviso – continua Proietti – sarà decisa dagli episodi o da qualche giocata vincente da parte di un singolo. Per quanto la mia squadra – in settimana ho raccomandato di mantenere la serenità, clima che la squadra è riuscita a vivere anche all’indomani del fattaccio legato al punto di penalizzazione".

Clima di serenità e fiducia che caratterizza anche la vigilia del San Venanzo. Situazione che si è ingigantita nelle ultime ore in considerazione del fatto che oggi a Bastia sarà presente sugli spalti (si preannunciano circa mille spettatori) il professor Robert Miglino, pneumologo statunitense in pensione che vive in una villa a San Venanzo e attuale presidente onorario del San Venanzo, grande appassionato di calcio.

Carlo Luccioni