CITTADELLA-SPEZIA. L’arbitro è Ayroldi figlio (e nipote) d’arte

Due toscani e due pugliesi nella ’sestina’ designata per Cittadella-Spezia in programma sabato al ’Tombolato’. A dirigere il match sarà Giovanni Ayroldi Molfetta (arbitro con numerose presenze in A), assistenti Dario Cecconi di Empoli e Mattia Politi di Lecce, quarto ufficiale di gara Domenico Mirabella di Napoli; il supporto tecnologico sarà del Var Matteo Gualtieri di Asti, Avar Francesco Meraviglia di Pistoia. Per Giovanni Ayroldi, classe 1991, l’arbitraggio è questione...di famiglia: è infatti figlio di Stefano (ex assistente internazionale, presente ai mondiali del 2010 in Sudafrica) e nipote di Nicola Ayroldi, ex arbitro di A. Quest’anno Giovanni Ayroldi ha diretto 6 volte in A e 4 in B.