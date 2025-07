L’iniziativa in programma venerdì prossimo al parco Mimma Rolla di Arcola. Ex aquilotti e amarcord al ’Premio Perioli’. Dagli eroi del 1985 al ritorno in B dopo 55 anni

Sergio Borgo, Roberto Bordin, Emiliano Milone, Nicola Padoin, Antonio Soda, Lorenzo Lollo, Giuseppe Spalenza, Francesco Graziani. Questi gli ospiti illustri che nobiliteranno la quinta edizione del Premio Perioli, in programma venerdì 11 luglio, alle 21, al parco Mimma Rolla di Arcola. L’evento, patrocinato da Fondazione Carispezia e dal Perioli Group, vuole di ricordare la celebre figura di Coriolano Perioli, arcolano doc, presidente dello Spezia durante lo storico scudetto del 1944. Una figura epica quella di Perioli, lungimirante nel garantire la sopravvivenza dello Spezia nel periodo bellico grazie a un accordo con i Vigili del fuoco. Perioli, fervente antifascista, fu deportato a Mauthausen dove morì 80 anni fa, il 30 aprile 1945. Nelle edizioni precedenti sono stati premiati Alberico Evani, Marcello Grassi, Beppe Bergomi e Luca D’Angelo, quest’anno sarà la volta di Ciccio Graziani.

"Il tema della serata riguarderà le imprese leggendarie realizzate nel calcio, con una particolare attenzione a quelle compiute dallo Spezia – spiega il vice sindaco di Arcola Gianluca Tinfena – Quest’anno sarà premiato Graziani perché proprio l’11 luglio di 43 anni fa l’Italia vinse il campionato del mondo. Nella prima parte della serata verranno ripercorse alcune gesta dello Spezia negli ultimi 40 anni". Con l’ex capitano aquilotto Sergio Borgo si tornerà all’indimenticabile campionato di Serie C2 1985-86, quando un gruppo di ‘eroi’, privo di una società, riuscì a regalare a una città in estasi la promozione in C1.

A seguire, l’ex capitano Roberto Bordin e Emiliano Milone ripercorreranno le tappe salienti dello straordinario campionato degli ‘Invicibili’ (1999-2000), in C2, che vide i bianchi conquistare la promozione in C1 a suon di record, in primis l’imbattibilità. E ancora, l’ex aquilotto Nicola Padoin e mister Antonio Soda descriveranno i momenti più intensi della cavalcata vincente nel campionato di C1 2005-2006, col ritorno in B dopo 55 anni. Nel novero dei ricordi non poteva mancare la promozione in B nel campionato 2011-12 (con l’incredibile triplete), impresa che sarà ripercorsa da Lorenzo Lollo e dall’ex ad Giuseppe Spalenza.

La serata sarà condotta da Gianluca Tinfena e dal giornalista Enzo Bucchioni, con la partecipazione dello scrittore Marco Ballestracci, autore del romanzo sullo scudetto del 1944 intitolato ‘Giocare con il fuoco’. Infine, gli applausi al giovane Leonardo Molica che ha presentato, per l’esame di terza media, una tesi su Perioli.

Fabio Bernardini