Messaggi di fiducia da Roberts e Stillitano : "Ripartiamo dalla passione dei nostri tifosi"

Ieri era il momento del pianto per migliaia di tifosi che amano i colori bianchi, oggi quello di rialzare la testa e prepararsi, tutti insieme, dare battaglia per inseguire grandi sogni. A rincuorare l’intero popolo aquilotto, in questo momento di pura sofferenza, sono accorsi il patron Thomas Roberts e il presidente Charlie Stillitano. "Cari tifosi, la delusione e l’amarezza per il risultato finale della sfida di domenica scorsa sono innegabilmente intense – ha affermato Roberts – ma la mia fiducia nel futuro dello Spezia Calcio non è mai stata così forte. Voglio ringraziare personalmente tutti voi per il vostro incessante sostegno durante tutta la stagione. La vostra passione ci guida ed è un fattore da cui ripartire". Un affetto, quello esternato dagli spezzini verso i simboli aquilotti che ha entusiasmato l’owner aquilotto, pronto a rilanciare le ambizioni iniziali: "L’esito sportivo della stagione non cambia assolutamente la mia idea – ha ribadito – Resto pienamente impegnato a costruire un club che non solo sia competitivo e possa vincere, ma che renda costantemente orgogliosa questa incredibile comunità".

Parole che hanno riportato un po’ di sorriso nella comunità spezzina, favorevolmente colpita dalla vicinanza espressa dalla proprietà in un momento così difficile. Concetti di grandezza che sono stati sottolineati anche dal presidente Charlie Stillitano: "Siamo stati incredibilmente incoraggiati da ciò che abbiamo visto fin dal nostro arrivo – ha spiegato il numero uno aquilotto – La forza dei nostri calciatori, la dedizione del nostro staff, la passione dei nostri tifosi, che sono senza dubbio tra i migliori in assoluto, sono stati elementi entusiasmanti che ci hanno convinto ulteriormente della bontà dell’investimento fatto". "In questa offseason lavoreremo senza sosta per rafforzare il club – è la chiosa – e mettere in campo una squadra che possa lottare per traguardi ambiziosi e importanti. Il futuro è luminoso".

Affermazioni esaltanti per tutto il popolo bianco, la prima pietra di un percorso importante e ricco di soddisfazioni. Ieri, Roberts e Stillitano sono rientrati negli Usa, delegando l’ad Andrea Gazzoli, per il quale a breve, Ci sarà la scontata ufficializzazione del rinnovo contrattuale di cui avevamo dato conto nell’edizione di ieri, a dirigere il sodalizio di via Melara. Sarà lui ad avere il non facile compito di mettere in pratica gli input della proprietà, nel solco di una programmazione economico-finanziaria che porti alla sostenibilità della società e alla costruzione di una squadra forte e ambiziosa, in grado di puntare alle vette più alte. A concretizzare le operazioni sportive è già all’opera il ds Stefano Melissano, anch’egli confermato. Scontata, nella scelta dei nuovi giocatori, la condivisione con il futuro tecnico dello Spezia, con alcuni profili già trattati in passato che potrebbero tornare in auge: Gondo, Artistico e Seghetti.

Fabio Bernardini