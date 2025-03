Pronto a ruggire ancora. Un Picco da ’tutto esaurito’. Caccia agli ultimi biglietti

‘Picco’ sold-out per il derby Spezia-Pisa. Dopo nemmeno un giorno dall’inizio della prevendita, sono rimasti pochissimi biglietti per il big-match di domenica, importantissimo per alimentare il sogno di promozione diretta dei bianchi in A. Esaurita la Curva Ferrovia, anche i tickets in gradinata sono stati polverizzati nel giro di poche ore, al pari di quelli della tribuna: ne restano pochissimi che andranno esauriti a strettissimo giro di posta. Stesso discorso per la curva Piscina. Vista la situazione lo Spezia Calcio ha deciso di mettere in vendita nei Distinti anche i biglietti della seconda fila a visibilità ridotta. Saranno, quindi 10537 i tifosi spezzini sugli spalti dello stadio di viale Fieschi, il massimo della capienza possibile ai sostenitori locali, tenendo presente che altri 1500 posti sono riservato agli ospiti. Sono 400 i biglietti venduti finora a Pisa, considerando che sono solo 690 i sostenitori nerazzurri ’tesserati’. È scontato dire che, per una partita del genere, sarebbe servito uno stadio da 15mila posti per far fronte alle tantissime richieste. Purtroppo non saranno pochi i sostenitori dei colori bianchi costretti a vedere la partita in tv. Nel corso dell’intervallo del match, com’è noto, sarà premiato dallo Spezia il mitico ex attaccante aquilotto Francolino Fiori, che sarà inserito nella Hall of Fame del club bianco. Sul fronte tecnico, la formazione di mister D’Angelo ha proseguito ieri mattina gli allenamenti al centro sportivo di Follo.

Sicuramente assenti nel derby gli infortunati Sarr e Soleri, nonché lo squalificato Cassata. Da valutare Falcinelli. D’Angelo ritoccherà presumibilmente qualcosa nello schieramento iniziale rispetto a quello presentato nel match contro il Sud Tirol. Molto ruota intorno a Elia, che ha fatto il suo rientro in campo a Bolzano, ma che difficilmente potrà avere i 90 minuti nelle gambe. D’Angelo sta valutando se schierarlo dall’inizio, consapevole che sarà un cambio obbligato in corso d’opera, o se utilizzarlo a gara in corso come arma in più. Ipotizzando quest’ultima scelta, sul fronte difensivo potrebbero essere proposti Wisniewski, Hristov e Mateju davanti a Chichizola, sorretti ai lati da Vignali e Reca. Diversamente, se il mister opterà per schierare da subito Elia sulla destra, il sacrificato potrebbe essere Vignali. Al centro della mediana ci sarà l’insostituibile Salvatore Esposito, affiancato dall’ex nerazzurro Nagy (in ballottaggio con Vignali) e Bandinelli. In attacco, scontato l’impiego del capocannoniere Pio Esposito in coppia con Lapadula. In casa Pisa mancheranno Solbakken e Vignato.

Fabio Bernardini