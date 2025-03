Stadio da urlo

Una vittoria da ‘Picco’, conquistata con il cuore di Spezia, con oltre 10mila tifosi che hanno letteralmente fatto volare le Aquile grazie a una spinta canora eccezionale. Un successo che ha le sue radici nell’attaccamento ai colori ben interpretato dagli atleti e trasmesso ai protagonisti da migliaia di spezzini nel corso della settimana pre-derby e poco prima del match, quando in tantissimi si sono ritrovati in strada a incitare squadra e tecnico al passaggio del pullman.

"Uno spettacolo questo stadio e la sua gente", è stato il commento unanime degli ex aquilotti Massimo Melucci, Nahuel Valentini e l’ex dg Rocco Russo, giunti al ‘Picco’ per sostenere i colori bianchi. Colori, inni, bandiere, hanno reso la gara un concentrato di emozioni, con uno stadio meraviglioso per gli occhi. Nel settore ospiti circa 400 tifosi nerazzurri, non sono mancati i cori di sfottò fra le due curve in un pomeriggio comunque tranquillo sotto il profilo dell’ordine pubblico, esattamente come accaduto nel match di andata.

Sugli spalti dopo il pareggio di Pio Esposito, il Picco è diventata una bolgia che ha letteralmente trascinato Hristov & C. al gol della vittoria. "Fuoco e brividi dal ‘Picco’", ha ammesso Reca, a testimoniare quanto il pubblico sia stato determinante. Nel saliscendi di emozioni, da cardiopalma i 6 minuti di recupero, fra chi si...tappava gli occhi dalla troppa sofferenza, chi urlava a squarciagola per sostenere i bianchi. Poi la gioia piena, la gioia vera, per una vittoria sofferta e meritata.

È il successo dell’orgoglio spezzino, di un popolo che le sue vittorie più belle le ha conquistate sempre scalando le montagne più dure: "Insieme siamo imbattibili". Emblematico lo striscione esposto dalla curva Ferrovia, a sottolineare la fede infinita di chi ha nel cuore lo Spezia: "Una vita in bianco e nero". Una sintesi perfetta del legame che unisce gli spezzini alla squadra che rappresenta una provincia intera e la Lunigiana. "Adelante Spezia, avanti popolo bianco!".

Fabio Bernardini