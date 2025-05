Venduti ieri a tempo di record gli ultimi 400 biglietti della finale: saranno 12.273 gli spettatori sugli spalti. ’Picco’ sold-out: è nuovo record di presenze

Il ‘Picco’ è sold-out: 12273 i biglietti venduti, nuovo record di presenze. Ieri pomeriggio, il club aquilotto ha messo in vendita gli ultimissimi 400 biglietti rimasti nei Distinti e in curva Piscina, purtroppo non sufficienti a soddisfare l’enorme richiesta degli appassionati dei colori bianchi. Migliaia di tifosi, fin dal mattino, si sono messi in coda nei vari punti vendita per sperare di accapparrarsi il prezioso tagliando di ingresso, ma i più sono tornati a casa senza nulla in tasca. Sarebbe servito uno stadio da almeno 20mila posti per soddisfare l’enorme domanda di biglietti. In molti, per uno strano scherzo del destino, si ritroveranno all’esterno dello stadio, esattamente come accadde nel 2020 a causa del Covid. Non ci sarà il maxi schermo. Ieri mattina, nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, è emerso che lo Spezia metterà a disposizione 160 steward, anche perché al termine del match si terrà la cerimonia di premiazione che vieterà l’invasione di campo ai tifosi, da qui l’implementazione delle forze in campo. Nel frattempo, i supporter delle Aquile, questo pomeriggio, alle 16, si ritroveranno in massa a Follo per sostenere i bianchi nell’ultima fatica: "Mostriamo ai ragazzi che non sono soli, che dietro di loro c’è un popolo intero. Ora più che mai serve l’apporto di ognuno di noi. La squadra ha bisogno della nostra voce e del nostro cuore". Domani, invece, alle ore 18,30, ritrovo sotto l’Nh Hotel per la consueta scooterata che accompagnerà il pullman delle Aquile fino allo stadio. Ovviamente sarà uno stadio tutto vestito di ’bianco color vittoria’.

Fabio Bernardini