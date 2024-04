VISTO DAGLI ALTRI. E’ uno Spezia troppo prevedibile quando attacca

Poca cosa lo Spezia nel tempio della capolista, con poco spazio sui giornali, magari perché il quanto appariva un po’ scontato. Sulla Gazzetta dello Sport, Andrea Schianchi scrive che "Lo Spezia, a parte un’occasione capitata a Kouda e sventata da Chichizola, non ha mai seriamente impensierito", verso la fine aggiunge che nella ripresa "ci ha provato con lanci lunghi a cercare gli attaccanti, o con cross dalla trequarti che sono parsi troppo prevedibili". Pure secondo Simone Brianti, su Tuttosport, tale percussione di Kouda "E’ stato l’unico sussulto di uno Spezia che ha badato più a difendersi che a impensierire il Parma, finendo per rallentare la sua corsa verso la salvezza. Sul Corriere dello Sport-Stadio, Paolo Grossi riferisce che "i liguri davanti non si vedono", a fine articolo che "Gli spezzini hanno mostrato poca anima e, scivolati nei playout, rischiano grosso in un imprevedibile finale di stagione". Di nuovo a riservare un po’ di più alle Aquile è la Repubblica (nella sua sezione "genovese"). Dove si legge: "Uno Spezia rinunciatario, che ha impostato la partita per difendere il pareggio, non ha saputo reagire al vantaggio degli avversari e, nel finale, è definitivamente crollato"...e nello stesso secondo tempo "non sembra avere né idee chiare né convinzione". Pagelle; soltanto Kouda riesce a pervenire al 6,5, una volta, sulla Gazzetta. Andrea Catalani