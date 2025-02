La Reggiana cade a Bolzano: 2-0 per il Sudtirol

Reggio Emilia, 2 febbraio 2025 – Bolzano sfortunata: la Reggiana perde 2-0 e non dà continuità alla vittoria col Palermo. Una gara non brillante dei granata, che hanno pagato in fase offensiva l’assenza di un elemento fondamentale come Vergara (era squalificato).

Altoatesini compatti (e dire che hanno la peggiore difesa con 39 gol subiti) e cinici: al 14’ ecco il vantaggio con Pyythia (tutto solo in area, di testa) e nella ripresa il raddoppio di Pietrangeli (50’), ancora una volta troppo solo in area a staccare di testa.

La Reggiana ha un grande rimpianto: il gol sbagliato da Sersanti tutto solo davanti ad Adamonis sull’1-0. Poteva essere il pari, ma il numero 5 ha centrato il portiere di casa. Al 91’ annullato un gol a Girma dopo revisione al Var (tocco di mano di Sersanti a centrocampo 20 secondi prima).

I granata rimangono con 28 punti, a +3 sui playout e a -2 dai playoff.

Si torna in campo domenica per il derby col Cesena, che ieri ha perso 4-2 a Catanzaro e ha 30 punti: fischio d’inizio al “Città del Tricolore” alle ore 15.

Il tabellino

SUDTIROL-REGGIANA 2-0 SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; Giorgini, Pietrangeli, Veseli (41’st Kofler); Molina (41’st Mallamo), Pyythïa (22’st El Kaouakibi), Praszelik, Casirghi (31’st Martini), Davi; Merkaj (31’st Rover), Odogwu. A disp.: Poluzzi, Lamanna, Arrigoni, Gori, Davi, Belardinelli, Ceppitelli. All.: Castori REGGIANA (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi (34’st Fiamozzi), Meroni, Lucchesi, Libutti (22’st Maggio); Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Kumi (10’st Vido), Portanova (34’st Girma); Gondo (34’st Pettinari). A disp.: Sposito, Sosa, Stulac, Cigarini, Fontanarosa, Urso, Kabashi. All.: Viali

Arbitro: Crezzini di Siena (Bresmes di Bergamo e Pressato di Latina; IV ufficiale Picardi di Viareggio; Var Aureliano di Bologna, Avar Di Vuolo di Castellammare di Stabia)

Reti: Pyythia al 14’pt, Pietrangeli al 5’st.

Note: spettatori 3760 (di cui 877 reggiani). Ammoniti Ignacchiti, Vido, Maggio, Martini. Angoli: 8-5. Recuperi: 1’ e 4’.