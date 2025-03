Superata 3-1 l’Olympia Thyrus. L’Umbertide Agape cala il tris. La cura Sabatini dà i suoi frutti

UMBERTIDE AGAPE 3 OLYMPIA THYRUS 1

UMBERTIDE AGAPE: Landi, Luchetti, Benedetti, Ndedi Rodrigue, Grilli, Montani, Polidoro (22’ st Bennani), Volpi (30’ st Morandini), Bigarelli (43’ st Aversario), Corrado (24’ st Giuliani), Nicoletti (35’ st Lungu). (A disposizione: Gragnola, Pazzaglia, Capati, Paciotti). Allenatore: Marco Sabatini.

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Siragusa, Aain, Jobarteh, De Santis, Alex Federici (19’ st Giubilei), Bernardini (11’ st Nicolò Sugoni), Grassi (17’ st Kuri), Gesuele, Poggi (33’ st Sbarzella), Mattia Sugoni (30’ st Maliacca). (A disposizione: Cristian Federici, Nicoli, Alessio Sugoni, Angeli). Allenatore: Marco Sugoni.

Arbitro: Gian Lorenzo Uccelli di Perugia 6.5 (Alessio Proietti e Manuel Mancini di Terni)

Reti: 23’ pt Volpi, 11’ st Grilli, 25’ st Nicoletti, 46’ st Gesuele

NOTE: spettatori 150 circa. Angoli 3-5. Recupero 1’ pt; 4’ st. Ammoniti Volpi, il dirigente Brachelente, Montani e Aversario dell’Umbertide Agape; Bernardini dell’Olympia Thyrus.

La cura Sabatini dà i suoi frutti in casa Umbertide Agape. Gli umbertidesi battono infatti 3-1 un’Olympia Thyrus in gran salute che resta sì in zona playoff ma si vede agganciata dalla Narnese. Padroni di casa subito avanti con Volpi dopo 12 minuti. Grilli firma il raddoppio a metà primo tempo e, ad inizio ripresa, Nicoletti cala il tris. Gol della bandiera dei ternani messo a segno dal solito Gesuele. Agape sempre penultima ma la salvezza diretta ora è a soli 6 punti.