Breda blinda la Ternana. Confronto per ripartire

Roberto Breda ha blindato per un giorno la Ternana. Derogando, infatti, alle consuetudini introdotte dal suo avvento sulla panchina delle fere, il tecnico ieri mattina, al "Taddei", ha cominciato la settimana di lavoro con una seduta di allenamento a porte chiuse anziché aperta al pubblico. Dopo il pareggio carico di rimpianti maturato nello spareggio-salvezza con lo Spezia, Breda ha dunque voluto iniziare la preparazione alla trasferta di Reggio Emilia, in calendario per sabato (ore 14), nascondendo la squadra. Evidentemente perché ha ritenuto indispensabile, a botta calda, a poche ore dall’ultima partita di campionato, ricorrere all’isolamento del gruppo per un confronto interno e per favorire la ricerca della necessaria concentrazione in vista di un impegno, quello contro la compagine emiliana, che riveste massima importanza nella lotta per la permanenza in Serie B, soprattutto dopo lo "sperpero" di punti avvenuto contro lo Spezia. Oggi, invece, l’allenatore rossoverde aprirà al pubblico l’allenamento programmato nel pomeriggio (ore 14.30), sempre al "Taddei". A Reggio Emilia non sarà concesso un ulteriore inciampo nel difficile cammino verso la salvezza, diventato purtroppo ancora più impervio dopo l’amaro pareggio coi liguri. Le fere dovranno centuplicare gli sforzi perché la Reggiana sta attraversando un ottimo momento. La squadra allenata da Alessandro Nesta, infatti, è in serie positiva da ben 7 turni, in cui ha realizzato 3 vittorie – una in casa e 2 in trasferta – e 4 pareggi, equamente distribuiti in casa e fuori casa. L’ultima sconfitta dei granata risale al 16 dicembre scorso, contro la Sampdoria (1 a 2) al "Città del Tricolore", ed il pari ottenuto nell’ultimo turno a Cremona ha galvanizzato ulteriormente l’ambiente reggiano. Nel frattempo i tifosi rossoverdi, già attivi dalla scorsa settimana, stanno definendo i dettagli organizzativi della loro trasferta ed oggi, a partire dalle ore 15, scatterà la prevendita dei biglietti per assistere alla gara di sabato. Il prezzo unitario dei tagliandi è di 16,00 euro esclusi i diritti. L’acquisto potrà essere effettuato – tassativamente entro le ore 19 di venerdì prossimo – presso i punti autorizzati "VivaTicket" e online al sito https://www.vivaticket.com/it.