Breda disegna la Ternana. Test di lusso a Frosinone

di Augusto Austeri

TERNI

Un test di spicco che arriva al momento giusto, approfittando anche della sosta del campionato per gli impegni delle nazionali. Oggi al "Benito Stirpe" di Frosinone (ore 14.30 a porte chiuse) i rossoverdi saranno di scena in amichevole contro il team di Eusebio Di Francesco, squadra che si sta comportando molto bene nel campionato di serie A. Per Roberto Breda sarà un’ottima occasione per valutare come la squadra sta assimilando i suoi concetti e accorgimenti tattici, anche se ci saranno alcune assenze.

Qualcosa si già visto contro lo Spezia e con buoni esiti (Falletti trequartista in primis, ma anche le buone prestazioni di Casasola e Favilli che nelle recenti gare non avevano convinto). Per preparare la gara del "Picco" il nuovo tecnico rossoverde aveva avuto a disposizione pochissimi allenamenti nei quali il lavoro tattico era stato forzatamente mirato alla gara.

Quanto provato in questa settimana di sosta del campionato gli consentirà – probabilmente già dall’amichevole di oggi – di attuare ulteriori nuove situazioni, come un possibile segmento di gara con difesa a quattro. Nella seduta di ieri mattina al "Liberati" (a porte chiuse) è tornato in gruppo Favilli. Celli e Lucchesi si sono allenati a parte. Raimondo e Pyyhtia sono ancora impegnati con le rispettive nazionali. L’attaccante giocherà martedì all’"Enzo Ricci" di Sassuolo contro il Portogallo (Under 20, Elite League), il centrocampista sarà in campo giovedì a Turku contro l’Armenia (Under 21 finlandese, qualificazioni campionato europeo).

E intanto prende forma la "Ternana Academy". Le linee del nuovo progetto, tendenti ad accrescere il movimento attorno alla Ternana Calcio, sono state presentate in un evento organizzato dalla Società rossoverde. C’erano il presidente Nicola Guida, il direttore operativo-gestionale Giuseppe D’Aniello, il responsebile del settore giovanile Silvio Paolucci e il direttore generale del settore giovanile Antonio Palladinetti. Hanno partecipato i presidenti, i direttori ed i responsabili tecnici delle 30 Società affiliate. Il responsabile del progetto è Alessandro Paparella. Al tradizionale torneo delle affiliate si aggiungeranno dei camp da svolgere a Terni e in location scelte dalle stesse società affiliate.