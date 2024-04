Calcio serie B, allenamenti blindati anche oggi. Ternana, stagione finita per Marco Capuano

Campionato finito per Marco Capuano e allenamenti blindati anche oggi. L’esito degli esami strumentali lascia presupporre per il capitano diverse settimane di stop: lesione di secondo grado a carico dell’adduttore destro. Sono dunque confermate le sensazioni espresse da Roberto Breda nell’immediato post partita di Brescia. L’assenza di Capuano genera un’assoluta emergenza difensiva nel percorso di avvicinamento allo scontro diretto con l’Ascoli (sabato ore 14 al "Liberati"). Sono infatti da seguire le condizioni di Sorensen che non è ancora al meglio e anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato come il lungodegente N’Guessan. Se il danese non dovesse recuperare una valida condizione sarebbe molto probabile l’impiego del trio "verde" Boloca-Dalle Mura-Lucchesi, come nella parte finale della sfida di Brescia. Restano ovviamente ai box Iannarilli, Sgarbi e Zuberek. Anche la seduta odierna all’antistadio (ore 14.30) sarà a porte chiuse, come lo saranno verosimilmente le prossime.

Qui Ascoli. La squadra, è stata oggetto di una dura contestazione dopo lo 0-0 casalingo con il Modena e da ieri è in ritiro in Umbria. Il presidente Pulcinelli conferma la fiducia al tecnico Carrera e in una lettera aperta invita i tifosi a credere fino all’ultimo nella salvezza. Per la sfida di Terni, in difesa è molto probabile il recupero di Botteghin, forse di uno tra Bayeye e Adjapong, mentre sono out l’ex rossoverde Bogdan e Gagliolo. Out il centrocampista Kraja, gli attaccanti Mendes e D’Uffizi. LE ALTRE. Anche il prossimo turno fornirà indicazioni notevoli in chiave-salvezza. Vedremo lo scontro diretto Cosenza-Bari, mentre Spezia e Feralpisalò saranno impegnate in trasferta rispettivamente a Brescia e Cittadella. Modena e Reggiana non sono ancora al sicuro. La prima giocherà in casa contro il Sudtirol (a cui la Ternana farà visita il 1° maggio), la seconda a Palermo.

Settore giovanile. Al "Moreno Gubbiotti" di Narni la primavera di Salvatore D’Urso è stata battuta 2-1 dal Crotone (gol rossoverde di Bustos). Sempre al "Gubbiotti", vittoria 5-2 per l’Under 17 di Rodolfo Romeo contro il Lecce (tripletta di Sculli, a segno anche Trifelli e Xhani). Successo pieno e goleada per l’Under 15 di Maurizio Caccavale: al "Sabotino": 7-0 contro il Catanzaro (Palombi, Cavalletti, Glandarelli, Pavese, D’Onofrio e doppietta di Moros).