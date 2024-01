Calcio serie b: i rossoverdi puntano su Pereiro. Ternana-Falletti: le strade si dividono. Celli passa al Catania di Lucarelli

TERNI - I destini della Ternana e di Cesar Falletti (1992) si separano, tanto che il "diesse" Stefano Capozucca sta stringendo col Cagliari per il suo sostituto individuato, come noto, in Gaston Pereiro (1995) anch’egli uruguaiano. Nel frattempo è stato definito col Catania il trasferimento del difensore Alessandro Celli (1994) che in Sicilia ritroverà il tecnico Cristiano Lucarelli. Niente accordo, dunque, tra la Ternana e Falletti per il prolungamento del contratto in scadenza del fantasista, e in tale contesto il pressing della Cremonese pesa molto. I lombardi avrebbero offerto al calciatore un contratto fino al 30 giugno 2026, peraltro a cifre più elevate rispetto ai compensi percepiti nella Ternana, mentre al club rossoverde, costretto a monetizzare il più possibile essendo il trequartista a scadenza, andrebbe circa mezzo milione. Il "diesse" Stefano Capozucca, che anche ieri ha parlato con Falletti dopo l’allenamento svoltosi al "Taddei" – si è contestualmente attivato per portare a Terni Pereiro, in prestito, facendo leva sui buoni rapporti col Cagliari che dovrebbe farsi carico di gran parte dell’alto ingaggio del centrocampista. In lista c’è pure lo sloveno Ziga Repas (2001), a scadenza con il N.K. Domzale, per il quale occorre superare la concorrenza della Reggiana.

Al Cagliari per ora non rientrerà il difensore Christian Travaglini (2000), mai utilizzato nella Ternana. Intanto, col Torino si prova a stringere per il prestito del centrocampista Gvidas Ginetis (2004), e con l’Udinese per quello del difensore Axel Guessand (2004). In partenza c’è anche il terzino Niccolò Corrado (2000), fortemente voluto dal Modena, e per la sua sostituzione si punta su Franco Carboni (2023) in uscita dal Monza ma di proprietà dell’Inter, club al quale la Ternana ha chiesto pure l’attaccante Eddie Salcedo (2001). Oggi per le fere altro doppio allenamento al "Taddei", a porte aperte. Fermo Marco Capuano per una lesione di grado moderato del muscolo peroneo lungo sinistro.Massimo Ciaccolini