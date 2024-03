Calcio serie B. Ternana al lavoro con grande impegno e intensità. Breda recupera de Boer, il Cosenza esonera Caserta

TERNI – La grande rabbia delle Fere e la novità sulla panchina del Cosenza. Quella di sabato al "Liberati" (ore 14) sarà una partita non facile da decifrare, fermo restando l’obbligo per la Ternana di dare il massimo per incamerare i tre punti. Alla ripresa degli allenamenti svolta a porte aperte la squadra di Roberto Breda ha lavorato con grande impegno e intensità nonostante la pioggia battente, dando la sensazione di voler esorcizzare i postumi di quanto accaduto a Pisa. E’ in effetti probabile che il tecnico e il suo staff abbiano immediatamente concentrato le proprie attenzioni sull’aspetto mentale, per far assorbire al gruppo il duro colpo. Non sembrano esserci di contro particolari problemi a livello di prestazioni, come si deduce non soltanto da quanto visto sabato scorso, ma anche considerando la buona prova fornita contro team del calibro di Parma e Palermo. Le incognite a livello tecnico-tattico per la sfida con il Cosenza derivano dal fatto che sulla panchina rossoblu non ci sarà più Fabio Caserta, esonerato. L’allenamento di ieri è stato diretto da Antonio Gatto, tecnico della primavera, ma si va verso un ritorno e in merito sembra esserci una divergenza interna di vedute. Gran parte della tifoseria e il presidente Eugenio Guarascio sarebbero a favore di Pierpaolo Bisoli, il diesse Roberto Gemmi preferirebbe William Viali che sta trattando la rescissione contrattuale con l’Ascoli e sarebbe dunque il favorito. Vedremo dunque un Ternana-Cosenza dalle caratteristiche senza dubbio diverse rispetto alla gara d’andata (prima vittoria della gestione-Breda), anche in seguito al mercato di gennaio che ha portato la squadra rossoverde a cambiare varie pedine e modulo. Ieri all’antistadio hanno continuato a lavorare a parte il difensore N’Guessan e il centrocampista Viviani. Oggi alle 14.30 i rossoverdi si alleneranno al "Taddei" e a porte aperte. Per la sfida di sabato Breda potrà contare su de Boer che ha scontato il turno di squalifica.

Settore giovanile. I risultati del weekend. Sconfitta 1-2 al "Terra Umbra" per l’Under 17 di Rodolfo Romeo contro la Fiorentina (gol rossoverde di Ferlicca). Vittoria 4-2 nel derby a Perugia per l’Under 14 di Daniel Schiavi con reti di Fiore, Giannini, Romaldini e Mostarda. Sabato al "Gubbiotti" di Narni la Primavera di Salvatore D’Urso aveva battuto 2-1 il Monopoli, tornando al successo pieno dopo due mesi e consolidando il 9° posto.

Augusto Austeri