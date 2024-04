Calcio serie b. Ternana, arriva il Modena. Breda fa la conta e prepara in ’segreto’ la sfida-salvezza

TERNI – È scattato il conto alla rovescia in vista della sfida-salvezza di domani (ore 14) contro il Modena, e le fere continuano a lavorare a porte chiuse per prepararla nei minimi particolari, consapevoli che contro i canarini non potranno permettersi il lusso di steccare. La Ternana arriva alla gara dopo la pesante sconfitta subita nel turno di Pasquetta sul campo della Sampdoria, e anche in casa emiliana l’aria si è appesantita dopo il pareggio casalingo col Bari che ha scatenato la contestazione dei tifosi modenesi soprattutto verso il tecnico Paolo Bianco. A tal punto che il destino di quest’ultimo sarebbe addirittura appeso all’esito del confronto con le fere. La Ternana, ovviamente, deve badare solo ai propri problemi e Roberto Breda studia come poter battere il Modena per tenere a galla la squadra nella difficile lotta per restare in B. Il tecnico non potrà disporre degli infortunati Niklas Pyyhtia e Ange N’Guessan, che hanno svolto lavoro personalizzato, oltre a Filippo Sgarbi che ha iniziato il decorso post-operatorio. In compenso recupererà il difensore Lorenzo Lucchesi che ha scontato la squalifica e il centrocampista Federico Viviani che tornerà ad essere inserito nella lista dei convocati. Stamattina è in programma l’allenamento di rifinitura. Ternana-Modena sarà diretta, nuovamente, da Matteo Gualtieri di Asti. L’arbitro piemontese, infatti, nel campionato scorso era stato designato anche per la direzione del confronto tra le due squadre sia all’andata che al ritorno.

Massimo Ciaccolini