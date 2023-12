Calcio serie B. Ternana: Corrado c’è, Favilli forse. Breda conta i suoi per la Feralpi

Rifinitura decisiva per Favilli e Travaglini, probabile ennesimo forfait per Viviani. E’ la situazione in vista della sfida con la Feralpisalò (domani al "Liberati" ore 14). Breda confida nel recupero dell’attaccante per la panchina e ritrova Corrado (foto) che ha scontato il turno di squalifica. Il mancino dovrebbe riprendere il posto da titolare, anche se oltre alla concorrenza di Celli non è da sottovalutare quella di Favasuli che a Cosenza, entrato nel secondo tempo, è stato autore di un importante prova. In difesa è probabile il ritorno dal primo minuto di Capuano, ma ci sono chance anche per Sorensen. Ballottaggio De Boer-Pyyhtia in mediana. Oggi Breda sarà in conferenza stampa alle 12.15, dopo la rifinitura. Domani alle 14 si concluderà "Regalati un Natale rossoverde" che online su Vivaticket e nei punti vendita del medesimo circuito consente di acquistare contestualmente a prezzo scontato per ogni settore il biglietto per Ternana-Feralpisalò e quello per Ternana-Pisa del 26 dicembre.

Nella Feralpi Salò ci sono molti forfait, alcuni di spicco: i centrocampisti Fiordilino e Letizia squalificati, i difensori Camporese, Ferrarini e Pilati, il centrocampista Carraro, il trequartista-seconda punta Voltan infortunati. "La Ternana è una squadra in ripresa – spiega il tecnico Marco Zaffaroni – e ha entusiasmo in seguito agli ultimi risultati. Alcuni suoi calciatori di qualità possiedono le giocate per decidere il risultato. Ma abbiamo le armi per controbattere e fare la nostra partita".

Grazie alla collaborazione tra la Società rossoverde e la BNL, le maglie dei calciatori rossoverdi convocati per Ternana-Feralpisalò saranno messe in vendita al prezzo minimo di 130 euro ciascuna presso la filiale dell’istituto bancario in Piazza Tacito a Terni, aadal 14 dicembre (ogni giorno, sabato 16 incluso, dalle 9.00 alle 16.00, fino a esaurimento). Per la scelta della maglia da acquistare sarà adottato il criterio di precedenza, niente aste. Il ricavato andrà a favore della Fondazione Telethon per la ricerca sulle malattie rare.

Augusto Austeri