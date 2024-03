Calcio serie b. Ternana, Favilli resta in forte dubbio per la Samp. Nessun problema per Iannarilli

TERNI – Favilli resta in forte dubbio, nessun particolare problema per Iannarilli. Dalle Mura conferma di aver ritrovato il migliore standard. Sempre out N’Guessan, mentre per Viviani c’è qualche possibilità per il ritorno nei convocati. Sono rientrati Pyyhtia e Zuberek dopo gli impegni con le rispettive nazionali. E’ la situazione in casa rossoverde dopo l’ultimo allenamento a porte aperte nella settimana che conduce alla grande sfida con la Sampdoria (lunedì a "Marassi" ore 20.30). Dalla seduta odierna, in programma alle 14.30 al "Liberati", il lavoro del team di Roberto Breda sarà blindato e caratterizzato essenzialmente dalla parte tattica. Il pieno recupero di Dalle Mura sembra togliere ogni dubbio in merito alla sostituzione dello squalificato Lucchesi nel reparto difensivo. Tutto bene anche per Iannarilli che, come in altre settimane, sta gestendo i carichi sotto l’attenta guida dello staff per evitare il rischio di uno stop. Il portiere ha svolto parte del lavoro in gruppo, come Viviani. Oltre a N’Guessan, continua ad allenarsi a parte Favilli che, reduce dal problema all’adduttore rimediato contro il Cosenza, ha ancora a disposizione tre sedute per tentare il recupero in ottica-Sampdoria.

QUI SAMP. Per la sfida con la Ternana il tecnico Andrea Pirlo potrà contare su un ventaglio di scelte ben più ampio rispetto alle recenti gare. Saranno disponibili la punta Pedrola che era out da ottobre e il trequartista Verre che ha saltato le ultime due gare. Oggi potrebbe tornare in gruppo il difensore Piccini, a cui potrebbe aggiungersi il mediano Ricci. Il centrocampista sloveno Stojanovic è tornato alla base dopo gli impegni con la propria nazionale. Ghilardi (Under 21) e Leoni (Under 18) erano rientrati mercoledì. Sul fronte-assenze, oltre a quella del difensore centrale Gonzales, squalificato, è ormai certa quella di Esposito. L’attaccante si aggiunge ai centrocampisti Benedetti e Conti il cui pari ruolo Askildsen è in dubbio per una forma influenzale.

Augusto Austeri