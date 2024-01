Calcio serie b. Ternana, Franchi e Dalle Mura entrano in gruppo. Due giornate di stop a Favilli

TERNI – C’è Dalle Mura (foto), si avvicina Rocchetti. In attesa delle ultime battute di un calciomercato che per la Ternana ha rappresentato un’inattesa e notevole rivoluzione, il gruppo di Roberto Breda sta dunque acquisendo il volto definitivo. Christian Dalle Mura (02), centrale di difesa, arriva in prestito dalla Fiorentina per occupare la casella lasciata libera da Mantovani. Vanta 53 presenze in Serie B tra Reggina. Pordenone e Spal, una in Serie A con i viola. Il diesse rossoverde sembra vicino anche a chiudere per il prestito del mancino Yuri Rocchetti (03) della Cremonese. Thiago Motta, tecnico del Bologna, avrebbe infatti blindato il pari ruolo Tommaso Corazza (04) che fino alla scorsa settimana appariva vicino alle Fere. Rocchetti, cresciuto nella Roma, ha giocato nella Triestina e per caratteristiche può essere considerato anche un alter ego di Carboni. Come previsto, oggi dovrebbe arrivare alla Ternana, a titolo definitivo dal Burnley, il portiere Denis Franchi (02). Andrà a rimpiazzare Gabriel Brazao (2000) che l’Inter sta per girare al Santos. In vista della gara con il Como (sabato ore 16.15 al "Liberati") ieri doppio allenamento. Hanno continuato a svolgere un "personalizzato" N’Guessan, Marginean e Viviani. Oggi, alle ore 14.30 all’antistadio, seduta a porte chiuse. Il Giudice Sportivo ha fermato per due giornate Favilli in seguito all’espulsione rimediata a Venezia e per tre giornate Odenthal, difensore del Como (all’andata realizzò i due gol nel finale).

Augusto Austeri