Calcio serie B. Ternana, gol e vittoria non possono attendere

Novità in vista. Il gol e la vittoria non possono attendere. Nelle ultime due gare, ferma restando la caratura di Venezia e Como, le Fere non hanno mostrato la verve e la concretezza che aveva caratterizzato la prima fase della gestione di Roberto Breda. E nella partita vincente con il Cittadella aveva avuto un grande peso specifico l’esordio al top di Pereiro, che a seguire non si è ripetuto su quei livelli. L’involuzione della squadra è stata anche e inevitabilmente determinata dalla rivoluzione andata in scena nel mercato invernale, che ha obbligato il tecnico a rimodulare determinate situazioni tattiche. Ecco dunque un lavoro settimanale in parte simile a quello che caratterizza un ritiro estivo. Ma i tempi sono strettissimi e nello scontro diretto con lo Spezia (domenica ore 16.15 al "Liberati") sarà fondamentale tornare a colpire. Breda potrebbe cambiare qualcosa nell’undici iniziale e non solo dal centrocampo in su, considerando che nelle recenti prime frazioni di gara c’è stato anche un eccesso di rischi. Alla seduta congiunta con la Primavera svolta a porte chiuse allo stadio non ha partecipato Labojko che è reduce dall’influenza e ha lavorato in palestra. Il suo impiego da titolare è dunque in forte dubbio e forse lo sarebbe stato comunque. Per il centrocampo, al di là del modulo, si candida Luperini le cui caratteristiche sembrano idonee al possibile contesto della gara. Per il collega di reparto Marginean ci sarà il ritorno nei convocati (ancora out Viviani che lavora in modo differenziato). In attacco saranno ancora indisponibili Favilli (che deve scontare il secondo turno di squalifica) e Zuberek. Vedremo se Breda concederà fiducia a Raimondo, comunque non da unica punta effettiva, ovvero avanzando Pereiro o Distefano. Potrebbe anche esserci il rilancio dell’esperto Dionisi. Nel reparto difensivo (ancora lavoro differenziato per N’Guessan) non è da escludere un ballottaggio Lucchesi-Dalle Mura. Oggi allenamento al "Taddei" (ore 10.30) ancora a porte chiuse.

Settore giovanile. Il weekend inizia con la partita della Primavera di Salvatore D’Urso che domani alle ore 11.00 sfida la Salernitana al "Gubbiotti" di Narni. Impegno casalingo anche per l’Under 15 di Maurizio Caccavale e l’Under 16 di Marco Savini che domenica al "Sabotino" giocheranno contro i pari età dell’Ascoli, rispettivamente alle 12.00 e alle 14.30. Riposano l’Under 17 e l’Under 14 Pro.