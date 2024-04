Calcio serie B. Ternana, il ds Capozucca conferma l’asse con la Fiorentina: "Risultati eccellenti»

TERNI – Si intensifica il lavoro dei rossoverdi in vista della gara di Brescia (sabato ore 14). Rispetto alla sfida con la Cremonese l’unico a tornare disponibile potrebbe essere il centrocampista Faticanti che ieri ha svolto in gruppo una parte della seduta. Il collega di reparto Marginean ha lavorato in modo personalizzato come Sorensen e N’Guessan che sono ancora destinati al forfait, come ovviamente Iannarilli che si sta sottoponendo a terapie, Sgarbi e Zuberek fermi ai box. Oggi alle 14.30 al "Liberati" si svolgerà il primo allenamento settimanale a porte chiuse. Capitolo Giudice sportivo: Casasola è entrato in diffida per effetto del cartellino giallo rimediato a Cremona. Nel Brescia è stato squalificato per un turno l’esterno mancino Fares. E poi tiene banco l’asse Fiorentina-Ternana. Stefano Capozucca ha parlato a Radio Firenze Viola di Amatucci, Dalle Mura, Distefano, Favasuli e Lucchesi, giovani che si stanno valorizzando con la maglia delle Fere: "Credo che la collaborazione tra le due società proseguirà ha detto il diesse rossoverde – anche per l’ottimo rapporto che ho da sempre con Pradè. Non mi era mai accaduto di avere cinque calciatori provenienti dalla stessa squadra. Sono bravi e faranno una bella carriera. Due in particolare, di cui non faccio il nome, potrebbero già giocare nella Fiorentina. Avrei preso anche Kayode, ma Pradè mi ha chiesto di lasciargli almeno lui e il difensore ha avuto spazio in prima squadra in seguito all’infortunio di Dodo".

Augusto Austeri