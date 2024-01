Calcio serie b. Ternana, Mantovani si trasferisce all’Ascoli. Ai saluti anche Brazao e arriva Franchi

TERNI – Ancora una partenza di spicco: Mantovani si trasferisce all’Ascoli. Ai saluti anche Brazao e arriva Franchi. Chance quasi nulle per Corazza, forte concorrenza per Bonfanti. Valerio Mantovani (96) all’allenamento di ripresa ha lasciato ben presto il campo e in serata è giunta l’ufficialità del suo passaggio a titolo definitivo al Club bianconero dove ritrova Fabrizio Castori che lo ha allenato nella Salernitana. La Ternana ha dato il via libera nonostante sembrava esserci l’iniziale e ferma volontà di non cedere pedine a dirette concorrenti. Stefano Capozucca, dunque, è ora obbligato a trovare un difensore centrale. Per Giovanni Bonfanti (03) dell’Atalanta c’è da battere la concorrenza di Spezia, Sampdoria e Pisa. Il diesse cerca anche un elemento di fascia, alter ego di Carboni, visto che il Bologna non ha ancora detto sì al prestito di Tommaso Corazza (04). Oggi arriverà dal Burnley il portiere Denis Franchi (02) e Gabriel Brazao (2000) rientrerà all’Inter che lo trasferirà al Santos. L’attaccante Ottavio Garau (02) passa in prestito alla Juve Stabia. Gregorio Luperini (94) e Frederik Sorensen (92) dovrebbero restare in maglia rossoverde. NOTIZIARIO. La seduta di ieri è stata diretta dal "vice" Vincenzo Melidona (Roberto Breda era a Coverciano per la "Panchina d’oro"). Ancora lavoro differenziato e terapie per Marginean, N’Guessan, Viviani e Garau. Oggi doppio allenamento al "Taddei" (ore 10 e 14.45). Per la sfida con il Como (sabato ore 14 al "Liberati", biglietti online su Vivaticket e nelle rivendite ufficiali) sarà out Favilli per squalifica.

Settore giovanile. Weekend molto positivo. Al "Gubbiotti" di Narni 0-0 della Primavera contro lo Spezia. Al "Terra Umbra" 3-1 dell’Under 17 contro il Palermo (Montenegro, Karageorgi e Goretti). Al "Sabotino" vittorie contro il Cosenza per l’Under 16 e l’Under 15, rispettivamente 5-3 (Bruti, Ionut, Coltorti, Giacalone e Di Gaetani) e 5-2 (Donofrio. Angelucci, Morosi, doppietta di Pavese). Pari 0-0 sul campo del Monterosi per l’Under 14. Augusto Austeri