Calcio serie C. Ternana, doppio dubbio

TERNI – Lo spareggio-salvezza tra Ternana ed Ascoli è aperto ad ogni tipo di pronostico. La conferma è data dalle più recenti quotazioni fornite dalle agenzie ufficiali di calcioscommesse, che differenziano di poco quanto riconosciuto in caso di vittoria di una delle due squadre. Quella rossoverde è considerata leggermente favorita mentre il pareggio è ritenuto meno probabile. Le quotazioni del successo delle fere oscillano tra il 2,4 e il 2,55, quelle della vittoria dei bianconeri vanno dal 2,66 al 2,90 ed il pari è quotato tra il 3 e il 3,25. Variazioni alle quotazioni saranno possibili una volta che i due tecnici, Breda e Carrera, avranno svelato i convocati e le formazioni – ancora top-secret – che domani (ore 14) si daranno battaglia al "Liberati" per conquistare punti fondamentali nella lotta per rimanere aggrappati alla Serie B. Oggi è attesa la consueta conferenza stampa pre-partita di Breda, subito dopo l’allenamento di rifinitura in programma al "Taddei" (ore 10.30) a porte chiuse. Persistono i ballottaggi in difesa e in attacco che coinvolgono Sorensen per il reparto arretrato e Favilli (nella foto), Raimondo e Dionisi per quello avanzato. Ieri sono ancora rimasti ai box Sgarbi e Zuberek mentre Iannarilli, Capuano e N’Guessan hanno svolto lavoro personalizzato tra campo e palestra. Ternana-Ascoli sarà diretta da Davide Ghersini di Genova che ha incrociato le fere già 13 volte. Il bilancio delle fere con l’arbitro ligure è di 2 vittorie, 6 sconfitte e 5 pareggi. Nel campionato in corso Ghersini ha arbitrato Ternana-Lecco 0-0.

Intanto, prosegue la prevendita dei biglietti per la gara di sabato. Fino a ieri ne sono stati acquistati quasi 1.500 da parte dei tifosi rossoverdi ai quali vanno sommati i 1.987 abbonati.

Massimo Ciaccolini