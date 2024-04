Così in campo. Verso il ballottaggio in mediana, in attacco. Favilli è favorito

TERNI – Breda ha convocato 24 calciatori, gli stessi di Cremona a cui si aggiunge il recuperato Faticanti. Restano out gli infortunati Iannarilli, Sgarbi, N’Guessan, Sorensen e Zuberek. Non è da escludere la conferma dell’undici di sabato scorso. In difesa sussistono ben pochi dubbi, tenuto conto che Dalle Mura ha recuperato dal problema accusato martedì scorso in allenamento. Eventuale ballottaggio in mediana, vedi Boer e Pyyhtia. In attacco Favilli favorito su Raimondo. Il tutto, senza escludere chance per Favasuli e Distefano che a Cremona hanno confermato di essere pedine in grado di incidere.

COSI’ IN CAMPO

Stadio Rigamonti ore 14.

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera, Besaggio; Bianchi, Galazzi; Moncini. All.: Maran.

TERNANA (3-5-2): Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Carboni; Pereiro, Favilli. All.: Breda. Arbitro: Bonacina di Bergamo.