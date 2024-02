I TIFOSI. Timori post-mercato: "Obiettivo salvezza. Sostenere i ragazzi»

TERNI – Il Centro Coordinamento Ternana Clubs chiede chiarezza ed esorta tutti a sostenere la squadra. "Fin dal primo momento – si legge nel comunicato – abbiamo sposato il progetto sportivo della nuova proprietà: contenimento dei costi e obiettivo salvezza come ambizione massima". I timori derivano dalla seconda parte del mercato di gennaio: "oltre ad aver perso in caratura tecnica, abbiamo perso anche in valore patrimoniale dei giocatori". Per il CCTC i molti arrivi in prestito evidenziano "la necessità impellente della società, di contenere ancora di più i costi". Inoltre: "per la società è un momento molto importante" anche per il progetto stadio-clinica ("importante per la città in termini di sviluppo e renderebbe sostenibile e patrimonializzabile la Ternana"), ma "non accetteremo mai di usare la Ternana per "altri fini", come altre volte alcuni personaggi hanno fatto". Il CCTC ha chiesto un incontro a Guida. "La salvezza è tutta da giocare".