Il tecnico roberto breda. "Abbiamo fatto fatica, di buono c’è solo il punto»

TERNI – La peggior Ternana della gestione di Roberto Breda. "Di buono c’è soltanto il fatto di aver guadagnato un punto – spiega il tecnico con la consueta onestà – perché si è sofferto molto in entrambe le fasi. Abbiamo perso le nostre certezze, facendo fatica per la prima volta a impostare la manovra. Non ci sono stati quei ritmi che abbiamo prodotto in tante altre occasioni e come facciamo in allenamento. Potrebbero aver influito il brutto finale di Genova, la stanchezza per quella gara, forse il caldo che porta le squadre ad allungarsi. Ma non dobbiamo abbatterci e non devono esserci scorie, Vanno fatte le analisi giuste, guardando avanti senza alibi. Nessuna partita sarà scontata. E’ stato bello alla fine vedere la vicinanza dei tifosi che hanno capito il momento". Da dove e come ripartire: "Non mi aspettavo una prestazione del genere. Ho avuto tante indicazioni su cui lavorare".

Augusto Austeri