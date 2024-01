La formazione. Si gioca alle ore 14. Recuperano Capuano,. Mantovani e Favilli

TERNI – Breda recupera Capuano, Mantovani e Favilli che inizieranno dalla panchina. Nei 23 convocati non ci sono gli indisponibili N’Guessan, Viviani, Marginean e Garau. E’ praticamente certa la conferma in blocco del terzetto difensivo. In mediana chance per deBoer, favorito su Faticanti. Se il tecnico non dovesse lanciare Pereiro dall’inizio, per il ruolo di trequartista sarebbe ballottaggio Pyyhtia-Luperini, a meno di una variante di modulo che condurrebbe al 3-5-2. Per quanto riguarda il team granata, reduce da 9 risultati utili consecutivi, il tecnico Gorini deve fare a meno dello squalificato Branca. Giocherà Danzi. In attacco Pandolfi-Pittarello.

Stadio "Liberati", ore 14. TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakite, Sorensen, Lucchesi; Casasola, de Boer, Labojko, Carboni; Pyyhtia; Distefano, Raimondo. All.: Breda.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Negro, Carissoni; Vita, Danzi, Carriero; Cassano; Pandolfi, Pittarello. All: Gorini

Arbitro Monaldi.