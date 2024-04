La formazione. Si gioca alle ore 14. Torna Lucchesi. De Boer in pole

TERNI – Breda ha convocato 24 calciatori. Sono out Sgarbi, N’Guessan, Viviani e Zuberek. In difesa torna Lucchesi che ha scontato il turno di stop. Come braccetto di destra del reparto potrebbe essere confermato Sorensen, oppure vi si adatterà Dalle Mura. E’ meno probabile l’impiego di Boloca. In mediana de Boer sembra favorito su Pyyhtia. Il Modena, contestato dai tifosi, è in silenzio stampa. Il patron Rivetti, a margine di un’iniziativa in città (fonte modenatoday.it) ha ribadito che la posizione del tecnico Bianco è "solidissima".

COSI’ IN CAMPO.

Stadio "Liberati" ore 14. TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sorensen, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, de Boer, Carboni; Pereiro, Raimondo. All.: Breda.

MODENA (3-5-2): Seculin; Riccio, Zaro, Cauz; Ponsi, Magnino, Palumbo, Santoro, Corrado; Gliozzi, Abiuso. All.: Bianco.

Arbitro: Gualtieri di Asti.