La Ternana cade al Liberati. Il Brescia passa con Bisoli

TERNANA (3-5-2): Iannarilli, Diakite, Capuano, Celli, Casasola (14’ st Favasuli), Luperini (39’ st Sorensen), Labojko (14’ st Mantovani), Falletti, Corrado, Favilli (14’ st Pyyhtia), Raimondo (33’ st Dionisi). A disp.: Brazao, Lucchesi, Travaglini, Txus Alba, De Boer, Marginean, Distefano. All. Lucarelli

BRESCIA (3-4-1-2): Lezzerini, Papetti, Mangraviti, Adorni, Jallow (22’ st Dickmann), Bisoli, Van de Looi (22’ st Paghera), Huard (22’ st Galazzi), Bjarnason, Bianchi (32’ st Olzer), Moncini (38’ st Borrelli). A disp. Andrenacci, Maccherini, Riviera, Fogliata, Besaggio. All. Gastaldello Arbitro: Bonacina di Bergamo

Marcatore: 25’ st Bisoli

NOTE: Spettatori 4.575 (271 ospiti). Espulsi: 31’ st Capuano e 42’ st Vanigli. Ammoniti: Lucarelli, Labojko, Paghera, Falletti, Dionisi. Angoli: 4 a 4. Recupero: 1’ e 7’

TERNI - La Ternana esce sconfitta dal "Liberati" per mano del Brescia, unica squadra ancora imbattuta in B, cadendo nuovamente in depressione dopo la mini-serie di risultati utili con Reggiana e Cittadella che aveva risollevato il morale. E adesso, inevitabilmente, in casa rossoverde si apre una fase di riflessione. La formazione di Lucarelli si è dimostrata poco incisiva e concreta, contrariamente a quella lombarda che ha sempre gestito la partita conquistando con merito i tre punti. Dopo una fase iniziale giocata a ritmi blandi, gli ospiti hanno sfiorato il vantaggio al 25’ del primo tempo ma Iannarilli si è opposto alla grande sui tiri ravvicinati e a ripetizione di Bianchi e Bjarnason. La Ternana ha faticato molto a centrocampo e ne ha risentito la fase offensiva. Ma oltre a palesare difficoltà nel rendersi pericolosa in avanti, la squadra ha mostrato pure qualche insicurezza quando il Brescia ha spinto sull’acceleratore. Raimondo ha provato a scuoterla al 39’ con una rovesciata in area, poi però le rondinelle hanno colpito al 25’ della ripresa con Bisoli il quale ha infilato di precisione l’angolino alla sinistra di Iannarilli. E’ stata una mazzata per la Ternana che trovatasi nella situazione di dover recuperare, successivamente (32’) ha perso Capuano per espulsione decretata dopo consulto tra l’arbitro e il V.A.R. per un intervento falloso su Moncini. Lucarelli, come accaduto a Cittadella, ha giocato nuovamente la carta della disperazione schierando il difensore Sorensen in attacco, ma stavolta il tentativo non ha prodotto un esito favorevole. L’inferiorità numerica dei rossoverdi ha di fatto chiuso la contesa anche se, in pieno recupero (48’), Dionisi ha sciupato una clamorosa occasione. Poco prima (42’) era stato espulso anche l’allenatore in seconda Vanigli, per proteste. Al termine della partita c’è stato un lungo colloquio sotto le Curve Nord ed Est tra i tifosi e la squadra.

Massimo Ciaccolini